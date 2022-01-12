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Fitch сообщил, что ослабляет макростабильность Украины

Fitch сообщил, что ослабляет макростабильность Украины

Угроза российского вторжения ослабляет макростабильность Украины. Она также влияет на перспективы роста, финансовое и внешнее положение Украины.

Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

При этом в агентстве сохраняют базовое предположение, согласно которому «конфликт не может обостриться до уровня, ставящего под угрозу общие экономические показатели».

Fitch Ratings прогнозирует только частичное выделение МВФ оставшихся средств по программе SBA в размере 2,2 миллиарда долларов до июня. При этом ожидается достаточный прогресс для поддержки от других международных финансовых организаций и доступа к внешним рынкам.

Напомним, в ноябре 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что военная угроза со стороны России негативно влияет на рейтинги Украины. Однако агентство не ожидало значительного ухудшения ситуации.

По материалам РБК-Украина
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