Fitch сообщил, что ослабляет макростабильность Украины

Угроза российского вторжения ослабляет макростабильность Украины. Она также влияет на перспективы роста, финансовое и внешнее положение Украины.
Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
При этом в агентстве сохраняют базовое предположение, согласно которому «конфликт не может обостриться до уровня, ставящего под угрозу общие экономические показатели».
Fitch Ratings прогнозирует только частичное выделение МВФ оставшихся средств по программе SBA в размере 2,2 миллиарда долларов до июня. При этом ожидается достаточный прогресс для поддержки от других международных финансовых организаций и доступа к внешним рынкам.
Напомним, в ноябре 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что военная угроза со стороны России негативно влияет на рейтинги Украины. Однако агентство не ожидало значительного ухудшения ситуации.
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