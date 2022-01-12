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Страховой стаж: как работнику проверить его самостоятельно

Страховой стаж: как работнику проверить его самостоятельно

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Государственной службы по вопросам труда, как проверить стаж, не выходя из дома.

Страховой стаж и уплата ЕСВ гарантируют работникам оплату больничных, пособие на случай безработицы, несчастного случая на работе, пенсию.

Страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) сочетает в себе обязательные взносы на пенсионное страхование, страхование от безработицы, от потери трудоспособности и от несчастного случая на работе или профессионального заболевания.

Если работодатель (предприятие, физическое лицо или физическое лицо-предприниматель) имеет наемных работников, он обязан ежемесячно уплачивать за них ЕСВ в размере 22% базы начисления (заработной платы, вознаграждения за выполнение работ или оказание услуг).

Как проверить факт уплаты взносов и приобретенный страховой стаж:

  • Надо зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или загрузить мобильное приложение «Пенсионный фонд» (Google Play и iOS).

Авторизоваться в личном кабинете удобным для вас способом:

  • по квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в ГНС, аккредитованном центре сертификации ключей, в банковских учреждениях (перечень которых есть на портале);
  • путем идентификации по Gov ID, который включает в себя идентификацию по ЭЦП, по мобильному телефону (Mobile ID) или при наличии счета в одном из 27 банков Украины (Bank ID);
  • по логину и паролю — можно получить в территориальных органах Фонда, предоставив паспорт и идентификационный код.
  • Выбрать раздел «Данные из реестра застрахованных лиц»

Кроме анкетных данных, вы увидите сведения о:

  • заработной плате, с которой уплачены страховые взносы с 2000 года (в отдельных случаях с 1998 года);
  • страховой стаж (с 2004 года);
  • места работы (электронная трудовая книжка);
  • периоды получения пособия по временной потере трудоспособности.

На веб-портале Пенсионного фонда Украины страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года, что связано с принятием Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который ввел понятие «страховой стаж». До этого стаж считался трудовым. Зачисление стажа до 01.01.2004 осуществляется на основании записей в трудовой книжке и других документов.

Если вы заметили устаревшую информацию о себе или недостоверную информацию, вы можете подать Анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц, добавив скан-копии документов, подтверждающие изменения (раздел «Коммуникации с Пенсионным фондом Украины: Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц»).

На портале вы можете заказать различные справки и получить их в бумажном или электронном виде (по желанию).

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По материалам Finance.UA
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