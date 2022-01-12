Страховой стаж: как работнику проверить его самостоятельно

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Государственной службы по вопросам труда, как проверить стаж, не выходя из дома.
Страховой стаж и уплата ЕСВ гарантируют работникам оплату больничных, пособие на случай безработицы, несчастного случая на работе, пенсию.
Страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) сочетает в себе обязательные взносы на пенсионное страхование, страхование от безработицы, от потери трудоспособности и от несчастного случая на работе или профессионального заболевания.
Если работодатель (предприятие, физическое лицо или физическое лицо-предприниматель) имеет наемных работников, он обязан ежемесячно уплачивать за них ЕСВ в размере 22% базы начисления (заработной платы, вознаграждения за выполнение работ или оказание услуг).
Как проверить факт уплаты взносов и приобретенный страховой стаж:
Авторизоваться в личном кабинете удобным для вас способом:
Кроме анкетных данных, вы увидите сведения о:
На веб-портале Пенсионного фонда Украины страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года, что связано с принятием Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который ввел понятие «страховой стаж». До этого стаж считался трудовым. Зачисление стажа до
Если вы заметили устаревшую информацию о себе или недостоверную информацию, вы можете подать Анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц, добавив скан-копии документов, подтверждающие изменения (раздел «Коммуникации с Пенсионным фондом Украины: Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц»).
На портале вы можете заказать различные справки и получить их в бумажном или электронном виде (по желанию).
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