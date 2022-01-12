0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 162 0

Как ІТ-компаниям стать резидентом «Дія Сіті»: алгоритм

Как ІТ-компаниям стать резидентом «Дія Сіті»: алгоритм

Finance.ua узнал у Государственной налоговой службы об алгоритме подачи заявления о переходе на налогообложение в качестве резидента «Дія Сіті».

Согласно Налоговому кодексу Украины, для перехода на налогообложение в качестве резидента «Дія Сіті» — плательщика налога на особых условиях (или отказа от такого налогообложения) юридическое лицо должно подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу соответствующее заявление.

Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего несколько кликов — и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.

Форма заявления, порядок его подачи и рассмотрения контролирующим органом устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную финансовую политику.

Заявление о переходе на налогообложение в качестве резидента «Дія Сіті» — плательщика налога на особых условиях подается средствами электронной связи в электронной форме (в том числе в уполномоченный орган во время обращения о приобретении статуса резидента «Дія Сіті» в порядке, установленном Законом Украины.

Читайте также: 80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія City

Согласно НКУ, юридические лица, которые подали заявление о переходе на налогообложение как резидента «Дія Сіті», считаются резидентами «Дія Сіті» — плательщиками налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором юридическое лицо внесено в реестр «Дія Сіті».

Резидент «Дія Сіті», который является плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может принять решение о переходе на налогообложение как резидента «Дія Сіті» — плательщика налога на особых условиях — ему надо подать соответствующее заявление в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. Такой резидент «Дія Сіті» считается плательщиком налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором в контролирующий орган подано соответствующее заявление. Резидент «Дія Сіті», который является плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может осуществить такой переход один раз в течение календарного года.

«Дія City». Что в новом законе, и почему его не любят некоторые айтишники?

Юрлицо, которое внесено в реестр «Дія Сіті», но не подало заявление о переходе на налогообложение в качестве резидента «Дія Сіті» — плательщика налога на особых условиях, считается резидентом «Дія Сіті» – плательщиком налога на общих основаниях.

Кроме того, НКУ определено, что для отказа от налогообложения в качестве резидента «Дія Сіті» – плательщика налога на особых условиях резидент «Дія Сіті» не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового календарного года подает в контролирующий орган по своему налоговому адресу средствами электронной связи заявление в электронной форме с соблюдением требований Закона № 851 и № 2155.

Справка Finance.ua:

  • в декабре 2021 года Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», регулирующий налоговые условия специального правового режима «Дія City»;
  • специальный правовой режим для ІТ-компаний Дія.City должен заработать в конце января 2022 года;
  • в Минцифры отмечают, что благодаря Дія.City в Украине к 2025 году вырастет количество ІТ-специалистов до 450 тыс., а ІТ-отрасль будет приносить 16−17 млрд грн доходов в бюджет.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.