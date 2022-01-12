Как ІТ-компаниям стать резидентом «Дія Сіті»: алгоритм

Finance.ua узнал у Государственной налоговой службы об алгоритме подачи заявления о переходе на налогообложение в качестве резидента «Дія Сіті».

Согласно Налоговому кодексу Украины, для перехода на налогообложение в качестве резидента «Дія Сіті» — плательщика налога на особых условиях (или отказа от такого налогообложения) юридическое лицо должно подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу соответствующее заявление.

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Форма заявления, порядок его подачи и рассмотрения контролирующим органом устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную финансовую политику.

Заявление о переходе на налогообложение в качестве резидента «Дія Сіті» — плательщика налога на особых условиях подается средствами электронной связи в электронной форме (в том числе в уполномоченный орган во время обращения о приобретении статуса резидента «Дія Сіті» в порядке, установленном Законом Украины.

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Согласно НКУ, юридические лица, которые подали заявление о переходе на налогообложение как резидента «Дія Сіті», считаются резидентами «Дія Сіті» — плательщиками налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором юридическое лицо внесено в реестр «Дія Сіті».

Резидент «Дія Сіті», который является плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может принять решение о переходе на налогообложение как резидента «Дія Сіті» — плательщика налога на особых условиях — ему надо подать соответствующее заявление в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. Такой резидент «Дія Сіті» считается плательщиком налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором в контролирующий орган подано соответствующее заявление. Резидент «Дія Сіті», который является плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может осуществить такой переход один раз в течение календарного года.

Юрлицо, которое внесено в реестр «Дія Сіті», но не подало заявление о переходе на налогообложение в качестве резидента «Дія Сіті» — плательщика налога на особых условиях, считается резидентом «Дія Сіті» – плательщиком налога на общих основаниях.

Кроме того, НКУ определено, что для отказа от налогообложения в качестве резидента «Дія Сіті» – плательщика налога на особых условиях резидент «Дія Сіті» не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового календарного года подает в контролирующий орган по своему налоговому адресу средствами электронной связи заявление в электронной форме с соблюдением требований Закона № 851 и № 2155.

Справка Finance.ua:

в декабре 2021 года Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», регулирующий налоговые условия специального правового режима «Дія City»;

специальный правовой режим для ІТ-компаний Дія.City должен заработать в конце января 2022 года;