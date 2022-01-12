0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 126 0

ПриватБанк снизил тарифы на эквайринг для бизнеса

ПриватБанк снизил тарифы на эквайринг для бизнеса

ПриватБанк установил с 15 января 2022 года для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) в размере 1,8%. Finance.ua как портал, который следит за событиями на украинском банковском рынке, рассказывает о нововведениях.

Кому доступен тариф:

  • такой тариф будет действовать как для новых, так и для существующих клиентов банка;
  • тем, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет действовать автоматически;
  • действующие партнеры сети cahless ПриватБанка в ближайшее время получат e-mail сообщения о снижении тарифов с инструкцией о подписании анкеты с новыми тарифами в разделе Электронный документооборот системы “Приват24 для Бизнеса”.

“Мы делаем безналичные расчеты и более выгодными нашим клиентам, чтобы стимулировать рост их бизнеса и способствовать развитию безналичной экономики в Украине на прозрачных, честных и сбалансированных экономических принципах”, – отметил руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк в январе снизил ставки по программе кредитования для малого бизнеса и предпринимателей «КУБ». Акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за последующий срок пользования кредитом;
  • ранее также стало известно, что государственный ПриватБанк в прошлом году продал на электронном аукционе OpenMarket 556 лотов с собственным и залоговым имуществом на общую сумму 1 008 966 460 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.