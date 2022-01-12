ПриватБанк снизил тарифы на эквайринг для бизнеса

ПриватБанк установил с 15 января 2022 года для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) в размере 1,8%. Finance.ua как портал, который следит за событиями на украинском банковском рынке, рассказывает о нововведениях.

Кому доступен тариф:

такой тариф будет действовать как для новых, так и для существующих клиентов банка;

тем, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет действовать автоматически;

действующие партнеры сети cahless ПриватБанка в ближайшее время получат e-mail сообщения о снижении тарифов с инструкцией о подписании анкеты с новыми тарифами в разделе Электронный документооборот системы “Приват24 для Бизнеса”.

“Мы делаем безналичные расчеты и более выгодными нашим клиентам, чтобы стимулировать рост их бизнеса и способствовать развитию безналичной экономики в Украине на прозрачных, честных и сбалансированных экономических принципах”, – отметил руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк в январе снизил ставки по программе кредитования для малого бизнеса и предпринимателей «КУБ». Акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за последующий срок пользования кредитом;