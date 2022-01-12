За 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллион

За последние 5 лет количество пенсионеров уменьшилось более чем на 1 миллион. Активный спад начался еще до эпидемии коронавируса — как минимум с 2016 года.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины. Finance.ua как портал, который следит за уровнем пенсий, рассказывает, как изменились выплаты.
Размеры пенсий. Несмотря на уменьшение нагрузки на Пенсионный фонд, за последние годы не произошло повышения качества жизни остальных 10,9 млн пенсионеров. Хотя средняя пенсия за последнее пятилетие увеличилась вдвое, она все еще составляет менее 150 долларов (3915 грн).
Важно понимать, что средняя цифра не очень четко отражает реальность. На самом деле 50% пенсионеров — то есть каждый второй из 10,9 млн — получают менее 3 тыс. гривен (110 долл). Пенсию свыше 10 тыс. грн (370 долл) получают всего 4,3% украинцев.
С 2018 года в Украине действует закон О пенсионном страховании, который ежегодно повышает планку страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Как результат, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет украинскому гражданину нужно будет иметь 35 лет стажа. Тем, у кого стажа не хватает, придется работать еще несколько лет. Если к 65 годам не наберется даже 25 лет стажа, то пенсии не будет вовсе, вместо нее будет предоставляться социальная помощь.
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