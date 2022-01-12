Предельные сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах граждан

Началась кампания декларирования доходов за отчетный 2021 год. Finance.ua узнал у Бердичевской ГНС сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.
Читайте также: Гетманцев рассказал, что ждет украинцев, которые купят квартиру
Предельные сроки подачи декларации:
Если последний день срока подачи декларации приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем.
На официальном веб-портале ГНС в Электронном кабинете в разделе «ЭК для граждан» создан электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах», который позволяет заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для получения налоговой скидки.
Кто подает налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Граждане, которые в течение 2021 года получали:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 3416 9
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 2418 6
Накопительная пенсия: на каких условиях предприятия из «большой приватизации» будут делать взносыВчера, 09:13 - 455 5
Как получить деньги вместо Пакета малыша онлайнВчера, 13:22 - 296 3
Что будет с ценой на сахар в 2022 годуВчера, 04:56 - 4245 2
Минимальная заработная плата в мире в 2022 годуВчера, 11:48 - 9379 1
Реально ли заработать на хрущевках, и когда их выгодно покупатьВчера, 10:34 - 7134 1
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 3416 9
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 2418 6
На утерянный паспорт оформили кредит: что делатьВчера, 15:26 - 1507 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 328 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1155 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 703 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1809 4
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1266 4