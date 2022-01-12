Предельные сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах граждан

Началась кампания декларирования доходов за отчетный 2021 год. Finance.ua узнал у Бердичевской ГНС сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

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Предельные сроки подачи декларации:

в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года, декларацию должны подать ФЛП , которые находятся на общей системе налогообложения. Последним днем подачи декларации для них является 09.02.2022 года;

до 01 мая года, следующего за отчетным (за 2021 год – до 01 мая 2022 года), подают декларацию граждане, которые в соответствии с НКУ обязаны подать налоговую декларацию, и лица, которые проводят независимую профессиональную деятельность;

физические лица-налогоплательщики-резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, подают декларацию не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду;

до 31 декабря года, следующего за отчетным, подается декларация лицами, имеющими право на налоговую скидку. Последним днем подачи декларации для них является 31.12.2022 года.

Если последний день срока подачи декларации приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем.

На официальном веб-портале ГНС в Электронном кабинете в разделе «ЭК для граждан» создан электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах», который позволяет заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для получения налоговой скидки.

Кто подает налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Граждане, которые в течение 2021 года получали:

доходы не от налоговых агентов, то есть от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица (не являются предпринимателями или лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность) – это доходы от предоставления в аренду собственного движимого или недвижимого имущества, продажи собственного имущества, оказания платных услуг (репетитор, гувернантка, уборщица) и др;

доходы, которые не подлежали налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения;

иностранные доходы;

наследство или подарки от лиц, не являющихся членами семьи первой и второй степеней родства; в других случаях, предусмотренных законодательством.

Справка Finance.ua:

Украинцев ждет новый налог – придется платить даже за подарки. Уже скоро украинцев заставят платить налоги даже со старых доходов. Речь идет не обо всех доходах, а лишь о неофициальных. Уже с начала 2022 года налоговая служба будет использовать косвенные методы налогового контроля, а значит, все украинцы рано или поздно будут вынуждены заплатить налоги.