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Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines временно отменила все рейсы

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines временно отменила все рейсы

Авиаперевозчик Air Ocean Airlines отменил все рейсы минимум до 15 марта 2022 года.
Об этом говорится в объявлении на сайте авиакомпании.

«В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания самолетов, которые эксплуатируются в настоящее время, авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что средства за билеты будут возвращаться пассажирам автоматически в полном объеме на карту, с которой была произведена оплата. Если пассажир приобрел билет у агента по продаже авиационных перевозок, то необходимо обратиться по месту его приобретения для возмещения стоимости билета. Также авиакомпания предлагает сохранить право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставит скидку в размере 50% от стоимости билета.

За дополнительной информацией предлагают обращаться по номеру телефона +380 931 775 977.

Air Ocean Airlines — украинский авиаперевозчик, базирующийся в международном аэропорту «Киев» (Жуляны). Компания выполняет как внутренние региональные, так и международные авиаперевозки.

Флот авиакомпании включает два пассажирских самолета Антонов Ан-148 отечественного производства.

23 октября 2021 года компания получила сертификат эксплуатанта, а 29 октября Государственная авиационная служба Украины выдала ей лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом.

Первый рейс реактивного самолета Ан-148 авиакомпании «Air Ocean Airlines» по маршруту Киев — Николаев состоялся 30 октября 2021 года.

По материалам Укринформ
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