Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines временно отменила все рейсы

Авиаперевозчик Air Ocean Airlines отменил все рейсы минимум до 15 марта 2022 года.
Об этом говорится в объявлении на сайте авиакомпании.
«В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания самолетов, которые эксплуатируются в настоящее время, авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что средства за билеты будут возвращаться пассажирам автоматически в полном объеме на карту, с которой была произведена оплата. Если пассажир приобрел билет у агента по продаже авиационных перевозок, то необходимо обратиться по месту его приобретения для возмещения стоимости билета. Также авиакомпания предлагает сохранить право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставит скидку в размере 50% от стоимости билета.
За дополнительной информацией предлагают обращаться по номеру телефона +380 931 775 977.
Air Ocean Airlines — украинский авиаперевозчик, базирующийся в международном аэропорту «Киев» (Жуляны). Компания выполняет как внутренние региональные, так и международные авиаперевозки.
Флот авиакомпании включает два пассажирских самолета Антонов Ан-148 отечественного производства.
23 октября 2021 года компания получила сертификат эксплуатанта, а 29 октября Государственная авиационная служба Украины выдала ей лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом.
Первый рейс реактивного самолета Ан-148 авиакомпании «Air Ocean Airlines» по маршруту Киев — Николаев состоялся 30 октября 2021 года.
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