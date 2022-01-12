Сколько зарабатывают украинские разработчики в начале 2022

Второе полугодие 2021 года является рекордным по уровню роста зарплат, особенно это касается опытных специалистов. Медианные зарплаты архитекторов пересекли отметку $6000, зарплата Senior Java увеличилась на $800, но самая высокая медиана среди языков программирования до сих пор у Scala-разработчиков — $5300. Finance.ua как портал, который следит за рынком зарплат в отрасли IT, рассказывает, какие зарплаты получают украинские разработчики зимой 2022 года.

Согласно опросу dou.ua, самый популярный основной язык программирования среди разработчиков – JavaScript. Однако его доля за последние полгода немного уменьшилась (на 3 п. п.). Далее следуют C#/.NET и Java (по 15%). TypeScript сравнялся с PHP (почти по 11%).

Медианные зарплаты. По состоянию на начало года зарплаты выросли на $500 у архитектора (даже 550), лида и сеньор-разработчика. Зарплаты мидлов и джуниоров росли медленнее — на $300 и $100. Почти не изменилась компенсация интернов — всего +$10 за последние полгода.

Интересно, что медианная зарплата среди разработчиков всех уровней увеличилась на $300 (или 10%) и составляет $3300. Летом рост был 20%.



Инфографика: dou.ua

По должностям. Медианная зарплата архитекторов достигла $ 6200. И за полгода увеличилась почти на 10%. Тимлиды и техлиды получают $5000, тогда как сеньор-специалисты — $4500. Медиана мидлов – $2500. Но по отдельным направлениям и языкам она уже достигла $3000 (об этом далее).



Инфографика: dou.ua

Как опыт влияет на з.п. в IT? После пяти лет опыта рост зарплаты замедляется. У большинства джуниоров – до двух лет опыта и они могут рассчитывать на плюс $300-400 в год. Мидлы имеют опыт от 2 до 4 лет с приростом $500-600 каждый год. Сеньор-разработчики по большей части имеют опыт от 10 лет, но получают грэйд примерно с пяти лет опыта. Похоже, что у них сразу зарплата увеличивается на $1000. Но дальше повышение менее существенно – ежегодно на $250-500.

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Если брать во внимание географию, то опрос показал, что медианная зарплата разработчика в Киеве и Львове выросла на $500 — $3800 и $3500 соответственно. Далее следуют Одесса ($3300), Днепр ($3200) и Харьков ($3100).

Самая низкая медианная зарплата в Полтаве, Черновцах, Луцке, Житомире — менее $2400. Это может быть связано с низким количеством сеньор-специалистов в этих регионах.

Специализация. Зарплаты джуниоров почти не зависят от специализации (разница примерно $50). Медианные зарплаты бэкенд- и фронтенд-направлений почти сравнялись. На этот раз в лидерах десктоп: Senior — $5000, Middle — $3200, Junior — $900. Также высокая медианная зарплата у Senior Embedded – $4900. Для всех остальных специализаций нет существенной разницы в медианах.

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