Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,6−2,1%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,50 до 27,95 грн (+1,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,51/27,53 до 28,07/28,09 грн (+2,0%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,39/27,61 до 27,94/28,19 (+2,0%/+2,1%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, снижение гривны, очевидно, связано с обострением геополитической ситуации на границе с РФ. До заметной деэскалации этой ситуации рассчитывать на восстановление гривны не приходится.

На начавшейся неделе эксперт ожидает рост курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,6 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 28,5/28,7 грн», — прогнозирует Иосуб.

Со слов Андрея Гойлова, аналитика Roboforex, всего регулятором было продано с начала этого года 430 млн долларов.

Завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев, а также 12 месяцев — в долларах США.

«Учитывая негативный новостной фон о вероятной военной агрессии РФ против Украины, размещение вряд ли будет успешным. Нерезиденты с начала года уже сократили свои портфели в ОВГЗ на 5,24 млрд грн — до 87,41 млрд. Полученные от продажи гособлигаций средства зарубежные инвесторы выводят в материнские юрисдикции. Это оказывает сильное давление на курс украинской национальной валюты», — говорит он.

Эксперт также отмечает, что на международных финансовых рынках произошел «обвал» курсов украинских евробондов. Бумаги с погашением в 2033 году упали до 79,25% от номинала. Это исторический минимум с момента размещения данных бондов. Аналогичная ситуация и по другим выпускам — инвесторы стараются получить максимальную премию за риск.

Гойлов полагает, что на текущей неделе доллар США относительно гривны укрепится до уровня 28,15. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет к отметке 32,25.