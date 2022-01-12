Ryanair полностью отменяет все рейсы из популярного украинского города

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила рейсы из Харькова. Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.

Так, с 1 по 28 февраля полностью отменены шесть маршрутов из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.

Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:

Харьков-Вильнюс;

Харьков-Варшава (Модлин);

Харьков-Краков;

Харьков-Познань;

Харьков-Будапешт;

Харьков-Милан (Бергамо).

В издании подчеркивают, что в расписании Ryanair возможны изменения: некоторые отмененные рейсы могут снова как вернуть, так и впоследствии продолжить отмену указанных рейсов уже в марте.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair полностью отменила маршруты из Львова.