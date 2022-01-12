Ryanair полностью отменяет все рейсы из популярного украинского города

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила рейсы из Харькова. Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
Так, с 1 по 28 февраля полностью отменены шесть маршрутов из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.
Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:
Харьков-Вильнюс;
Харьков-Варшава (Модлин);
Харьков-Краков;
Харьков-Познань;
Харьков-Будапешт;
Харьков-Милан (Бергамо).
В издании подчеркивают, что в расписании Ryanair возможны изменения: некоторые отмененные рейсы могут снова как вернуть, так и впоследствии продолжить отмену указанных рейсов уже в марте.
Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair полностью отменила маршруты из Львова.
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