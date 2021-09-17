День финансов: дата начала отопления в столице и новые тарифы Новой почты

Вторник, 19 октября: что будет за сокрытие доходов и когда будет отопление в столице:
Отопление в столице. Как сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, отопление в Киеве включат в субботу, 23 октября. Напомним, отопление уже включили в школах, детсадах и больницах.
Закон об увеличении бюджета-2021. Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, который Рада приняла 8 сентября. Согласно подписанному документу, увеличены показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду на 39,6 млрд грн.
Рост средней пенсии. По данным Пенсионного Фонда, по состоянию на 1 октября средняя пенсия по стране достигла показателя 3 915,75 грн. Самые высокие средние пенсии получают жители столицы — средний размер выплаты в Киеве в октябре составил 5 397 грн. В то же время наименьший показатель зафиксирован в Тернопольской области — 3 030 грн.
Происхождение доходов украинцев. Глава Налоговой пригрозил ответственностью украинцам, которые не могут объяснить происхождение доходов. Евгений Олейников сказал, что в Украине 27 миллионов граждан трудоспособного возраста. Из них примерно 11 млн за последние 10 лет не получали официальных доходов.
Новые тарифы Новой почты. Компания установила единый тариф на доставку в почтомат — 35 гривен (из отделения или адреса в почтомат). Он будет действовать независимо от географического направления и веса самого отправления на территории всей Украины.
Цены на аренду квартир в Киеве. Стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве растет с весны. С мая по октябрь столичные арендодатели подняли цены на 30%. За январь-сентябрь 2021 года средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 8% до 426 долл (11,3 тыс грн), двухкомнатной – на 16% до 552 долл (14,67 тыс грн).
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