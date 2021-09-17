Цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)

Стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве растет с весны. С мая по октябрь столичные арендодатели подняли цены на 30%.
Finance.ua как портал, заботится о ваших финансах и отслеживает предложения на рынке аренды, узнал у Будпортала цены в столице.
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Однокомнатная квартира теперь стоит 13 тыс грн, двухкомнатная – 22 тыс грн, трехкомнатная – 42 тыс грн.
Цены не только вернулись к докризисным, а местами их даже превышают.
Подъем рынка, который продолжался с 2016 года, остановил коронавирус. Из-за локдаунов стоимость аренды жилья в 2020 году упала, однако в 2021 году начался новый цикл роста. Цены толкает вверх начало делового сезона и возврат к оффлайн-обучению студентов, которые снимают жилье в крупных городах.
Где и как росла аренда. Рынок долгосрочной аренды жилой недвижимости вышел из коронакризиса. Об этом свидетельствует рост аппетита со стороны арендодателей.
По данным портала объявлений, за январь-сентябрь 2021 года средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 8% до 426 долл (11,3 тыс грн), двухкомнатной – на 16% до 552 долл (14,67 тыс грн).
*Однокомнатные наиболее популярны и среди арендодателей (47% предложения), и среди арендаторов (45% спроса). Средние цены на них колебались от минимальных 392 долл (10,4 тыс грн) в январе до максимальных 453 долл (12 тыс грн) в мае.
В последние семь месяцев средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выше, чем в течение аналогичного периода 2020 года. Наиболее показательным стал май.
Если в последний месяц весны 2020 года за однокомнатную квартиру просили в среднем 379 долл (10,2 тыс грн), то в 2021 году ценовые аппетиты достигли 453 долл. или 12 тыс грн. То есть разница составляет почти 20%.
В целом, средние цены на аренду однокомнатной квартиры в столице Украины в 2021 году выше даже тех, что были в докризисном 2019 году. Исключения – январь, июль и сентябрь. Два года назад в эти месяцы снять квартиру было дороже, чем в 2021 году.
Двухкомнатные квартиры менее популярны, но цены на них в 2021 году растут четыре месяца подряд. С июня по сентябрь средний ценник поднялся на 8%. Владельцы такой недвижимости хотели за нее 552 долл (14,67 тыс грн).
Цены на двухкомнатные квартиры тоже ушли далеко от прошлогодних. На общем фоне опять выделяется май: в 2021 году арендодатели предлагали такую недвижимость на 17% дороже, чем в 2020 году.
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