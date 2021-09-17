Средняя пенсия за квартал выросла на 137 гривен (инфографика)

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 10,945 млн пенсионеров. Это на 22 998 меньше, чем на 1 июля (10,968 млн человек).
Finance.ua как портал, который следит за уровнем пенсий, выяснил, как изменились выплаты украинским пенсионерам в разных регионах Украины.
По данным Пенсионного Фонда, по состоянию на 1 октября средняя пенсия по стране достигла показателя 3 915,75 грн. Таким образом, средний размер пенсии за III квартал вырос на 136,97 гривен или на 3,6%.
Как свидетельствует график ПФУ, самые высокие средние пенсии получают жители столицы – средний размер выплаты в Киеве в октябре составил 5 397 грн. В то же время наименьший показатель зафиксирован в Тернопольской области – 3 030 грн.
Какие суммы получают украинские пенсионеры:
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