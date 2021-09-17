Средняя пенсия за квартал выросла на 137 гривен (инфографика)

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 10,945 млн пенсионеров. Это на 22 998 меньше, чем на 1 июля (10,968 млн человек).

Finance.ua как портал, который следит за уровнем пенсий, выяснил, как изменились выплаты украинским пенсионерам в разных регионах Украины.

По данным Пенсионного Фонда, по состоянию на 1 октября средняя пенсия по стране достигла показателя 3 915,75 грн. Таким образом, средний размер пенсии за III квартал вырос на 136,97 гривен или на 3,6%.

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Как свидетельствует график ПФУ, самые высокие средние пенсии получают жители столицы – средний размер выплаты в Киеве в октябре составил 5 397 грн. В то же время наименьший показатель зафиксирован в Тернопольской области – 3 030 грн.

Какие суммы получают украинские пенсионеры:

до 2 тыс. грн – 1,627 млн человек;

от 2 тыс. до 3 тыс. грн – 3,853 млн человек;

от 3 тыс. до 4 тыс. грн – 2,279 млн человек;

от 4 тыс. до 5 тыс. грн – 1,011 млн человек;

от 5 тыс. до 10 тыс. грн – 1,702 млн человек;

более 10 тыс. грн – 471,646 тыс. человек.

Справка Finance.ua:

с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной зарплаты повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2 400 до 2 600 грн (40% от увеличенной МЗП с 6 500);

согласно опросу, низкие зарплаты и пенсии являются основной проблемой в Украине, по сравнению с другими странами – так считают 41% опрошенных;

по статистике Пенсионного фонда, в Украине около 2,7 млн человек продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию. О том, как оформить пенсию работающим пенсионерам, мы писали по ссылке.

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