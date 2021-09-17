Зеленский анонсировал ускорение судебной реформы

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что в ближайшее время антикоррупционные органы Украины возобновят свою работу, а реализация судебной реформы ускорится.
Об этом шла речь в интервью главы государства телеканалу ICTV.
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По словам украинского лидера, «сегодня, после некоторых изменений в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосование во втором чтении закона о Национальном антикоррупционном бюро». Он уточнил, что соответствующий закон будет принят на ближайшей пленарной неделе.
Кроме того, Зеленский заявил, что вскоре будет завершен конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Также глава государства констатировал, что есть определенный сдвиг в реализации судебной реформы, и анонсировал перезагрузку Конституционного Суда Украины.
«Будет перезагрузка Конституционного Суда, как только полностью будет обновлен его состав. Мы ждали от Верховной Рады представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно, и потом будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс идет», — подчеркнул Зеленский и добавил, что власти намерены ускорить принятие важных законопроектов.
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