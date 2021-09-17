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Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 миллиардов

Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 миллиардов

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1807-ІХ о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, который Рада приняла 8 сентября.

Об этом сообщает Офис президента.

В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета до конца текущего года почти на 40 млрд грн Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и реализации инфраструктурных проектов.

Согласно подписанному документу, увеличены показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду на 39,6 млрд грн. В частности, повышение доходов предусмотрено за счет:

  • налога на прибыль предприятий – на 30 млрд грн;
  • НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 2 млрд грн;
  • НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 6,9 млрд грн;
  • сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили – на 0,75 млрд грн.

Дополнительные доходы направят на решение неотложных социальных вопросов и реализацию важных инфраструктурных проектов:

  • 12,05 млрд грн будет направлено на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения – 15 млрд грн;
  • еще 4,1 млрд грн предусмотрено на выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины;
  • 2 млрд грн – на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • 1 млрд грн будет направлено на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (соответственно 1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн).

На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будет направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.

По материалам Finance.UA
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