Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 миллиардов

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1807-ІХ о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, который Рада приняла 8 сентября.
Об этом сообщает Офис президента.
В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета до конца текущего года почти на 40 млрд грн Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и реализации инфраструктурных проектов.
Согласно подписанному документу, увеличены показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду на 39,6 млрд грн. В частности, повышение доходов предусмотрено за счет:
Дополнительные доходы направят на решение неотложных социальных вопросов и реализацию важных инфраструктурных проектов:
Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (соответственно 1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн).
На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будет направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.
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