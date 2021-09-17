Новая почта снизила тарифы на доставку в почтоматы

Finance.ua как портал, который помогает экономить, рассказывает, сколько теперь будет стоить доставка в почтоматы Новой почты.
Как обозначено на сайте почтового оператора, специальный акционный тариф на эту услугу будет действовать в период с 19 октября по 31 декабря.
Компания установила единый тариф на доставку в почтомат – 35 гривен (из отделения или адреса в почтомат). Он будет действовать независимо от географического направления и веса самого отправления на территории всей Украины. Кроме того, в течение действия акционного тарифа временно отменяется оплата комиссии за услугу наложенного платежа при условии оплаты стоимости доставки онлайн (было 2% + 20 грн).
Установлены ограничения по отправлений, на которые распространяются акционные условия – только отправления весом не более 20 кг, размерами не более 40*60*30 см, оценочная стоимость – до 6 тыс. грн.
Как воспользоваться услугой:
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