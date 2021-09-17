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Новая почта снизила тарифы на доставку в почтоматы

Новая почта снизила тарифы на доставку в почтоматы

Finance.ua как портал, который помогает экономить, рассказывает, сколько теперь будет стоить доставка в почтоматы Новой почты.

Как обозначено на сайте почтового оператора, специальный акционный тариф на эту услугу будет действовать в период с 19 октября по 31 декабря.

Компания установила единый тариф на доставку в почтомат – 35 гривен (из отделения или адреса в почтомат). Он будет действовать независимо от географического направления и веса самого отправления на территории всей Украины. Кроме того, в течение действия акционного тарифа временно отменяется оплата комиссии за услугу наложенного платежа при условии оплаты стоимости доставки онлайн (было 2% + 20 грн).

Установлены ограничения по отправлений, на которые распространяются акционные условия – только отправления весом не более 20 кг, размерами не более 40*60*30 см, оценочная стоимость – до 6 тыс. грн.

Как воспользоваться услугой:

  • нужно выбрать доставку в почтомат при заказе товара в интернет-магазине;
  • оплатить заказ через мобильное приложение Новой почты или на сайте компании в разделе «Трекинг»;
  • когда заказ будет загружен в почтомат – клиент получит об этом уведомление;
  • возле почтомата нужно зайти в мобильное приложение, перейти в раздел «Мои отправления», выбрать нужную экспресс-накладную и нажать кнопку «Открыть ячейку» и забрать посылку. Если клиент случайно закрыл ячейку, не забрав посылку, в приложении нужно нажать кнопку «Открыть ячейку повторно».

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По материалам Finance.UA
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