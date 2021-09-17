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В КГГА назвали дату, когда в Киеве включат отопление

В КГГА назвали дату, когда в Киеве включат отопление

В Киеве отопление уже включили в школах, детсадах и больницах, а вот в жилых домах обещали начать после того, как среднесуточная температура будет ниже 8 градусов три дня подряд. Теперь стала известна точная дата появления тепла в домах киевлян.

Как сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в комментарии «Великому Києву», отопление в Киеве включат в субботу, 23 октября.

По его словам, раньше подключить отопление можно по заявке домовых общин.

«Жильцы дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола в теплоснабжающую компанию — КП „Киевтеплоэнерго“, ООО „Евро-Реконструкция“. Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть путь письменного анкетирования, которое должна сделать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания», — пояснил Пантелеев.

Справка Finance.ua:

  • нынешний отопительный сезон будет сложным, и он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко;
  • как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за сентябрь 2021 года выросли на 0,5%;
  • в Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021−2022 составит около 2 тыс. грн.
По материалам Finance.UA
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