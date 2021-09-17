В КГГА назвали дату, когда в Киеве включат отопление

В Киеве отопление уже включили в школах, детсадах и больницах, а вот в жилых домах обещали начать после того, как среднесуточная температура будет ниже 8 градусов три дня подряд. Теперь стала известна точная дата появления тепла в домах киевлян.
Как сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в комментарии «Великому Києву», отопление в Киеве включат в субботу, 23 октября.
По его словам, раньше подключить отопление можно по заявке домовых общин.
«Жильцы дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола в теплоснабжающую компанию — КП „Киевтеплоэнерго“, ООО „Евро-Реконструкция“. Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть путь письменного анкетирования, которое должна сделать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания», — пояснил Пантелеев.
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