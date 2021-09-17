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Глава Налоговой пригрозил ответственностью украинцам, которые не могут объяснить происхождение доходов

Глава Налоговой пригрозил ответственностью украинцам, которые не могут объяснить происхождение доходов

Украинцам, которые не примут участие в одноразовом декларировании, хотя имеют доходы, происхождение которых не могут объяснить, грозят проблемы с Налоговой.

Об этом и. о. главы ведомства Евгений Олейников сказал в интервью LB.ua.

«Что будет, если не задекларировать доходы? Тогда рано или поздно мы встретимся и попросим дать ответ на вопрос: „Как вы при таком размере дохода имеете такие расходы?“ И уже сейчас периодически мы даже информируем о таких кейсах», — отметил он.

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Олейников добавил, что в Украине 27 миллионов граждан трудоспособного возраста. Из них примерно 11 млн за последние 10 лет не получали официальных доходов.

«Но тут надо понимать одну простую вещь. На самом деле из этих 10 млн косвенными методами мы зацепим, ну, может, там 500 тыс. максимум. Объясню — почему. Косвенные методы точно не рассматриваются как метод всеобщего контроля, который, условно говоря, будет применяться к рядовому гражданину. То есть идея: давайте посчитаем, сколько хлебов он купил и съел, — ну, это точно не об этом», — сказал глава налоговой.

По его словам, идея заключается в том, что контролировать надо только действительно реально большие расходы, которые не имеют соответствующего источника дохода.

«То есть там, где разрыв будет составлять сотни тысяч гривен. А возможно, и миллионы гривен. Никак не меньше. Только в этом случае целесообразно применять косвенные методы. Все остальное — это будет трата кучи ресурсов при очень низкой эффективности», — пояснил Олейников.

Справка Finance.ua:

  • 1 сентября в Украине началась налоговая амнистия (одноразовое добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единоразового сбора в государственный бюджет);
  • спецдекларирование продлится один год — с 1 сентября этого года до 1 сентября 2022-го;
  • министр финансов Сергей Марченко заявлял, что после налоговой амнистии власти будут использовать «косвенные методы определения доходов».
По материалам НВ
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