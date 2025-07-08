Через Прозорро. Продажи за полгода продали банковских активов на 1,2 млрд грн — Finance.ua

Через Прозорро. Продажи за полгода продали банковских активов на 1,2 млрд грн Сегодня 04:15 — Казна и Политика

Через Прозорро. Продажи за полгода продали банковских активов на 1,2 млрд грн

За первые полгода 2025-го в системе Прозорро. Продажи состоялось 50 результативных аукционов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма успешных торгов составила 1 222,1 млн грн. Из них 3,1 млн грн — результаты состоявшихся в июне успешных аукционов.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

На сегодняшний день по результатам успешных аукционов, состоявшихся в течение первого полугодия 2025-го, получена оплата за 46 лотов на сумму 1 220,3 млн грн.

Средства еще за 4 лота на сумму 1,7 млн ​​грн ожидаются.

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«Сумма успешных аукционов по итогам первого полугодия 2025-го уже превысила 1,2 млрд грн — почти столько же, сколько мы получили за весь 2024 год (Поступления от продажи активов в 2024 году составили 1,4 млрд грн. — Ред.)», — рассказал директор департамента консолидированной продажи активов Фонда.

Он добавил, что июле Фонд начинает продажу активов АО «Коминвестбанк», признанного неплатежеспособным в декабре прошлого года.

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«На балансе банка есть интересные объекты коммерческой недвижимости, кредиты физических и юридических лиц, транспортные средства. Средства, полученные от продажи, идут на выплаты кредиторам ликвидируемых банков», — отметил Кульчицкий.

Продажа ликвидируемых активов банков происходит через систему электронных аукционов Прозорро.Продажи. В торгах может принять участие каждый желающий, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.

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