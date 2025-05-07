Фонд гарантирования завершает выплаты вкладчикам Фидобанка — Finance.ua
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Фонд гарантирования завершает выплаты вкладчикам Фидобанка

Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования завершает выплаты вкладчикам Фидобанка
Фонд гарантирования завершает выплаты вкладчикам Фидобанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о завершении ликвидационной процедуры ЧАО «Фидобанк».
По состоянию на 1 мая 2025 года Фонд составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении соответствующей процедуры согласно статье 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
В связи с этим Фонд объявил о предстоящем утверждении ликвидационного баланса банка и начале процедуры прекращения выплат гарантированных сумм возмещения вкладчикам. После обнародования объявления о завершении ликвидации выплаты продлятся не более 30 дней, после чего будут окончательно прекращены.

Вкладчикам

Фонд призывает всех вкладчиков, до сих пор не получивших компенсацию по вкладам, обратиться в банки-агенты ФГВФЛ для получения гарантированной суммы.

Наследникам

Для получения выплат на основании свидетельства о праве на наследство они должны подать письменное обращение в Фонд в течение 20 дней с момента публикации этого сообщения.
Заявления, поданные по истечении этого срока, не рассматриваются, и выплаты по ним не производятся.

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ФГВФЛ проинформирует каждого заявителя о результатах рассмотрения обращения на момент утверждения ликвидационного баланса.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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