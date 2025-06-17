Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 7,9 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 7,9 млрд грн

Финтех и Карты
1
Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 7,9 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 7,9 млрд грн
По результатам 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц перечислил в государственный бюджет 7,9 миллиарда гривен.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
Читайте также
История
Как известно, во время системного банковского кризиса 2014−17 годов Национальный банк признал неплатежеспособными 94 банка. То есть больше половины всей банковской системы.
Тогда Фонд, согласно международным практикам, для осуществления возмещения гарантированных вкладов обратился за дополнительным финансированием к Государству. Благодаря такому решению вкладчикам неплатежеспособных банков было своевременно выплачено около 90 млрд грн.
Государственные средства привлекались в обмен на векселя, выпущенные Фондом, на 60 миллиардов гривен. До 2022 года Фонд погасил обязательства почти на 22 миллиарда гривен, в том числе 8 млрд грн начисленных процентов.
Читайте также
В апреле 2022-го был принят Закон, предусматривающий стопроцентное гарантирование вкладов физлиц на период военного положения и 3 месяцев после его завершения, а также прекращение обязательств Фонда по векселям, что положительно повлияло на его капитализацию.
По состоянию на конец 2024 года фактическое значение целевого показателя Фонда, который определяется как соотношение капитала Фонда к сумме гарантированных средств вкладчиков, составило 3,04% при плановом показателе 2,5%, а капитал превысил 42 млрд грн с положительной динамикой роста.
«В условиях военного положения Правительство Украины направляет все собственные доходы на финансирование сектора безопасности и обороны, что позволяет обеспечивать вооруженные силы всем необходимым для эффективного сопротивления агрессии рф. Перечисление Фондом гарантирования вкладов 7,9 млрд грн в государственный бюджет является существенным источником финансовой поддержки приоритетных потребностей страны. В то же время системная работа Фонда как составляющей финансовой системы Украины способствует устойчивости банковского сектора и укреплению доверия граждан к банкам во время войны»,
отметил заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук.

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems