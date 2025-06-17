Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 7,9 млрд грн — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 7,9 млрд грн Сегодня 14:15 — Финтех и Карты

Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 7,9 млрд грн

По результатам 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц перечислил в государственный бюджет 7,9 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ

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История

Как известно, во время системного банковского кризиса 2014−17 годов Национальный банк признал неплатежеспособными 94 банка. То есть больше половины всей банковской системы.

Тогда Фонд, согласно международным практикам, для осуществления возмещения гарантированных вкладов обратился за дополнительным финансированием к Государству. Благодаря такому решению вкладчикам неплатежеспособных банков было своевременно выплачено около 90 млрд грн.

Государственные средства привлекались в обмен на векселя, выпущенные Фондом, на 60 миллиардов гривен. До 2022 года Фонд погасил обязательства почти на 22 миллиарда гривен, в том числе 8 млрд грн начисленных процентов.

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В апреле 2022-го был принят Закон, предусматривающий стопроцентное гарантирование вкладов физлиц на период военного положения и 3 месяцев после его завершения, а также прекращение обязательств Фонда по векселям, что положительно повлияло на его капитализацию.

По состоянию на конец 2024 года фактическое значение целевого показателя Фонда, который определяется как соотношение капитала Фонда к сумме гарантированных средств вкладчиков, составило 3,04% при плановом показателе 2,5%, а капитал превысил 42 млрд грн с положительной динамикой роста.

«В условиях военного положения Правительство Украины направляет все собственные доходы на финансирование сектора безопасности и обороны, что позволяет обеспечивать вооруженные силы всем необходимым для эффективного сопротивления агрессии рф. Перечисление Фондом гарантирования вкладов 7,9 млрд грн в государственный бюджет является существенным источником финансовой поддержки приоритетных потребностей страны. В то же время системная работа Фонда как составляющей финансовой системы Украины способствует устойчивости банковского сектора и укреплению доверия граждан к банкам во время войны», отметил заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук.

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