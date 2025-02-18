Фонд гарантирования вкладов взял на себя ликвидацию КСГ Банка — Finance.ua
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Фонд гарантирования вкладов взял на себя ликвидацию КСГ Банка

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц отозвал полномочия ликвидатора ПАО «КСГ банк» и с 15 февраля 2025 года будет самостоятельно осуществлять ликвидацию учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Отмечается, что исполнительная дирекция Фонда 13 февраля приняла решение № 159, которым отозвала полномочия ликвидатора банка, ранее делегированные Ирине Белой.
Теперь ликвидационные процедуры будет проводить непосредственно Фонд вплоть до завершения регистрации прекращения банка в Едином государственном реестре.
«Личный прием граждан по вопросам ликвидации ПАО „КСГ БАНК“ будет осуществляться заместителем директора-распорядителя Фонда Оленчиком Андреем Ярославовичем каждую рабочую пятницу с 10 до 11 часов 30 минут по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, д. 17, г. Киев», — говорится в сообщении.
Напомним, ФГВФЛ начал ликвидацию банка еще 30 августа 2016 года, и она должна была продолжаться до 30 августа 2018 года включительно. Ликвидатором учреждения была назначена Татьяна Горбатюк. В преддверии этого решения Национальный банк Украины принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ Банка».
Известно, что основными акционерами банка были Сергей и Ксения Касьяновы, владевшие по 33,46% акций, а также Александр Шепелев, доля которого составила 16,39%.
Шепелев известен своей причастностью к ряду громких дел. В ночь на 6 июля 2014 года он скрылся из больницы скорой помощи вместе с конвоиром, находясь там после экстрадиции и содержания под стражей. Его уголовное преследование началось еще в 2012 году.
Бывший депутат обвинялся в хищении более 220 миллионов гривен «Родовид Банка» во времена премьерства Юлии Тимошенко, а также в совместной с бизнесменом Павлом Борулько организации хищения более 315 миллионов гривен государственных средств рефинансирования Нацбанка в 2009 году.
По материалам:
Діло
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