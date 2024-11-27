Фонд гарантирования вкладов возместил более 95% вкладов в банках — Finance.ua
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Фонд гарантирования вкладов возместил более 95% вкладов в банках

Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования вкладов возместил более 95% вкладов в банках
Фонд гарантирования вкладов возместил более 95% вкладов в банках
По состоянию на 1 ноября 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Речь идет о вкладчиках банков, которые обратились за получением гарантированной суммы, и которые не являются гражданами рф или рб (кроме проживающих в Украине на законных основаниях) и не находятся под санкциями.
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Как известно, с начала полномасштабного вторжения под процедуру вывода с рынка попали девять банков: в итоге восемь банков оказались в ликвидации, один — АО «Сенс банк» — национализирован. В частности, было принято решение о ликвидации дочерних структур российских банков АО МР Банк (бывший Сбербанк) и ПАО Проминвестбанк.
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Также в течение двух лет с рынка был начат вывод с рынка АО «Айбокс Банк», АО «АКБ «Конкорд», АО «Мегабак», АО «БАНК Сич», АО «Банк Форвард», а также — АО «Укрстройинвестбанк». Напомним, что на вкладчиков этих учреждений распространена норма закона, благодаря которой во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены Фонд обеспечивает гарантированные выплаты в размере 100% вкладов, включая проценты.

Справка Finance.ua:

  • С 24 февраля 2022 года Фонд выплатил вкладчикам находящихся в ликвидации банков почти 9 млрд грн гарантированного возмещения.
  • Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. На 1 ноября текущего года накоплено 41,9 млрд грн. То есть Фондом предусмотрены средства для выплаты 100% гарантированных вкладов.
  • Доходы от процентов. Банки предлагают разные варианты депозитных продуктов с разными процентными ставками, что позволяет сберегать и приумножать свои сбережения. Кроме того, проценты по депозитам помогают частично компенсировать влияние инфляции.
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По материалам:
Finance.ua
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