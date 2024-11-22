Фонд гарантирования или деньги под матрасом: все преимущества — Finance.ua

Фонд гарантирования или деньги под матрасом: все преимущества
Приток денег бизнеса и населения в банковскую систему продолжается. По словам Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, с начала войны гривневые вклады предприятий в банках выросли вдвое, населения — на 75%.
По данным оперативной статистики Национального банка, в октябре 2024 г. банковские вклады резидентов в национальной валюте выросли на 2,2% (+37,2 млрд грн). Это самые большие темпы роста депозитов в гривне в этом году.
Так что времена, когда люди хранили свои сбережения «под матрасом», уходят в прошлое. В современном мире банковские услуги предоставляют вкладчикам больше возможностей и уверенности в безопасности средств.
В условиях нестабильности и рисков, связанных с хранением наличных на дому, банки предоставляют ряд преимуществ, делающих их надежным местом для сбережений. Об этом пишет Финкульт.
Благодаря работе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, деньги, размещенные вкладчиками на текущих и депозитных счетах в банках, защищены. В случае банкротства банка вкладчики могут получить гарантированную сумму возмещения от Фонда. Это гораздо безопаснее, чем хранить средства на дому, где они не защищены от рисков краж или потерь.
В течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня его прекращения или отмены, Фонд гарантирования вкладов возмещает каждому вкладчику средства в полном размере вклада.
После истечения трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине Фонд будет гарантировать возмещение средств в размере вклада, но не более 600 тысяч гривен.
Доходы от процентов. Банки предлагают разные варианты депозитных продуктов с разными процентными ставками, что позволяет хранить и приумножать свои сбережения. Кроме того, проценты по депозитам помогают частично компенсировать влияние инфляции.
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Удобство и доступность. Банковские услуги сегодня доступны онлайн, так что вы можете легко управлять своими счетами, проводить платежи и контролировать свои финансы.
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Напомним, доходность классических срочных вкладов, как ожидается, будет увеличиваться. «Ближе к середине декабря банки традиционно могут вводить для своих вкладчиков промодепозиты и депозитные акции. Мы также анализируем возможность проведения акции для своих вкладчиков», — говорят в Бизнесбанке. Безусловно, для финансистов в большинстве случаев интересно привлекать ресурс на более длительные сроки. Но чтобы угодить клиентам, приходится подстраиваться под их запросы.
Справка Finance.ua:
- Традиционно лучшие условия размещения денег предлагают небольшие банки, которым приходится бороться за гривневый ресурс. Сколько можно заработать на вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре.
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