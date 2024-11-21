Фонд гарантирования вернул кредиторам банков-банкротов более 2 млрд грн — Finance.ua
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Фонд гарантирования вернул кредиторам банков-банкротов более 2 млрд грн

Кредит&Депозит
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С начала 2024 года банки в управлении Фонда гарантирования вкладов выплатили кредиторам более 2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
«В течение января — октября 2024 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидацию которых осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц, составила более 2 млрд грн. Из этих средств свыше 81,5 млн грн получили кредиторы 4-го (физлица и ФЛП сверх гарантированной суммы), 581,7 млн ​​грн — кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка, не являющиеся связанными с банком лицами). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей», — сказано в сообщении.
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Кроме того, из указанной суммы выплат за текущий год более 1,1 млрд грн направлено на удовлетворение возникших в т. ч. требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам.
В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 ноября 2024 года банки в ликвидации удовлетворили требования кредиторов на 70,8 млрд грн, из которых более 18,0 млрд грн погашены обеспеченным кредиторам, в том числе 16,4 млрд грн — Национальному банку Украины (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
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Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов банков происходит вследствие продажи и управления активами этих банков. В частности, от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников.
По материалам:
Finance.ua
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