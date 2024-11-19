Как проверить информацию о банке — детали от Фонда гарантирования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как проверить информацию о банке — детали от Фонда гарантирования

Фондовый рынок
53
Как проверить информацию о банке — детали от Фонда гарантирования
Как проверить информацию о банке — детали от Фонда гарантирования
Обращаясь в банк, вкладчику важно знать, что банк является участником Фонда гарантирования вкладов и имеет свидетельство участника Фонда. Об этом напоминает ФГВФЛ.
Читайте также
Как с помощью сайта Фонда проверить, настоящее ли перед вами свидетельство участника Фонда
Обратите внимание на номер документа и его регистрации. По этим данным на сайте Фонда в разделе «Участники Фонда» вы можете проверить, принадлежит ли это свидетельство опубликовавшему его учреждению.
Кстати, актуальный список доступен на сайте Фонда по ссылке.
В этом списке вы можете найти информацию о номере Свидетельства банка-участника Фонда и дате регистрации банка в реестре Фонда.
Читайте также

Возмещение средств

На сайте Фонда можно найти информацию о размере гарантированной суммы возмещения и полный перечень средств, которые Фонд не возмещает.
Эта информация доступна на сайте Фонда.
Вкладчики могут обратиться с заявлением или ходатайством за разъяснением своих прав или узнать информацию о деятельности Фонда по ссылке.
Благодаря сайту Фонда гарантирования вкладов, каждый может проверить надежность банка, узнать порядок возмещения и иметь план действий в случае неплатежеспособности банка.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • На время действия военного положения и трех месяцев после его прекращения введена 100% гарантия по банковским вкладам, в том числе банковским счетам физических лиц-предпринимателей, вместе с прибылью от начисленных процентов по депозитам.
  • Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.
Планируйте свое будущее с умом. Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.