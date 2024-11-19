Как проверить информацию о банке — детали от Фонда гарантирования Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

Как проверить информацию о банке — детали от Фонда гарантирования

Обращаясь в банк, вкладчику важно знать, что банк является участником Фонда гарантирования вкладов и имеет свидетельство участника Фонда. Об этом напоминает ФГВФЛ.

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Как с помощью сайта Фонда проверить, настоящее ли перед вами свидетельство участника Фонда

Обратите внимание на номер документа и его регистрации. По этим данным на сайте Фонда в разделе «Участники Фонда» вы можете проверить, принадлежит ли это свидетельство опубликовавшему его учреждению.

Кстати, актуальный список доступен на сайте Фонда по ссылке.

В этом списке вы можете найти информацию о номере Свидетельства банка-участника Фонда и дате регистрации банка в реестре Фонда.

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Возмещение средств

На сайте Фонда можно найти информацию о размере гарантированной суммы возмещения и полный перечень средств, которые Фонд не возмещает.

Вкладчики могут обратиться с заявлением или ходатайством за разъяснением своих прав или узнать информацию о деятельности Фонда по ссылке

Благодаря сайту Фонда гарантирования вкладов, каждый может проверить надежность банка, узнать порядок возмещения и иметь план действий в случае неплатежеспособности банка.

Справка Finance.ua:

На время действия военного положения и трех месяцев после его прекращения введена 100% гарантия по банковским вкладам, в том числе банковским счетам физических лиц-предпринимателей, вместе с прибылью от начисленных процентов по депозитам.

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.

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