Как проверить информацию о банке — детали от Фонда гарантирования
Обращаясь в банк, вкладчику важно знать, что банк является участником Фонда гарантирования вкладов и имеет свидетельство участника Фонда. Об этом напоминает ФГВФЛ.
Как с помощью сайта Фонда проверить, настоящее ли перед вами свидетельство участника Фонда
Обратите внимание на номер документа и его регистрации. По этим данным на сайте Фонда в разделе «Участники Фонда» вы можете проверить, принадлежит ли это свидетельство опубликовавшему его учреждению.
Кстати, актуальный список доступен на сайте Фонда по ссылке.
В этом списке вы можете найти информацию о номере Свидетельства банка-участника Фонда и дате регистрации банка в реестре Фонда.
Возмещение средств
На сайте Фонда можно найти информацию о размере гарантированной суммы возмещения и полный перечень средств, которые Фонд не возмещает.
Эта информация доступна на сайте Фонда.
Вкладчики могут обратиться с заявлением или ходатайством за разъяснением своих прав или узнать информацию о деятельности Фонда по ссылке.
Благодаря сайту Фонда гарантирования вкладов, каждый может проверить надежность банка, узнать порядок возмещения и иметь план действий в случае неплатежеспособности банка.
Справка Finance.ua:
- На время действия военного положения и трех месяцев после его прекращения введена 100% гарантия по банковским вкладам, в том числе банковским счетам физических лиц-предпринимателей, вместе с прибылью от начисленных процентов по депозитам.
- Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.
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