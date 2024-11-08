Фонд гарантирования выставит межотраслевой пул пяти банков с недвижимостью в залоге — Finance.ua

Фонд гарантирования выставит межотраслевой пул пяти банков с недвижимостью в залоге Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования выставит межотраслевой пул пяти банков с недвижимостью в залоге

21 ноября 2024 года в системе Prozorro. Продажи будет выставлен ​​на аукцион межотраслевой пул, в состав которого вошли активы АО «МР Банк», АО «Мегабанк», АО «Банк Форвард», АО «АКБ «Конкорд» и АО «Укбудинвестбанк», ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщил ФГВФЛ.

В лот GL19N1126763 вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

Активы, включенные в межотраслевой пул, ранее торговались индивидуально, однако не нашли своих покупателей.

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В обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлены объекты жилой и коммерческой недвижимости, оборудование, товары, транспорт, финансовая порука и т. д. В частности, среди залога:

коммерческая недвижимость (здания и помещения) общей площадью 145 309,1 кв. м в Харькове;

коммерческая недвижимость (комплекс зданий и сооружений) общей площадью 5 783,0 кв. м на земельном участке площадью 1,6564 га в г. Запорожье;

коммерческая недвижимость (комплекс зданий и сооружений) общей площадью 5 316,02 кв. м на земельном участке площадью 0,3574 га. в Кривом Роге (Днепропетровская обл.);

жилая недвижимость (3-комнатная квартира) общей площадью более 101 кв. м в г. Одесса.

Обращаем внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитному договору имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена лота — 69,5 млн грн.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Подробная информация об активах и условиях участия в торгах — по ссылке . Публичные паспорта активов доступны для просмотра здесь

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