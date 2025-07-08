В Украине будут дистанционно обследовать уничтоженное жилье на территориях активных боевых действий — Finance.ua

В Украине будут дистанционно обследовать уничтоженное жилье на территориях активных боевых действий Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В Украине будут дистанционно обследовать уничтоженное жилье на территориях активных боевых действий

Кабинет министров утвердил Постановление, которым разрешается дистанционное обследование комиссиями разрушенного жилья на территориях активных боевых действий.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Отмечается, что это предоставит доступ к компенсациям для людей, лишившихся своего жилья в результате российской агрессии — в общинах, которые каждый день находятся под огнем.

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«Во многих регионах из-за постоянных обстрелов комиссии просто не могут выехать на место, чтобы обследовать повреждения. Мы запускаем механизм, позволяющий получить компенсацию за разрушенное жилье без риска для жизни», — подчеркнул глава ведомства Алексей Кулеба.

Речь идет о том, что дистанционное обследование будут проводить комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями.

Они могут использовать все доступные инструменты дистанционного наблюдения, в частности:

спутниковые снимки;

материалы, полученные с помощью съемки с БПЛА;

фото и видео, снятые на мобильный телефон владельцем жилья.

К снимкам, сделанным заявителями, выдвигаются четкие требования:

фото должно быть цветным, четким и без дефектов;

файл должен содержать дату и время съемки, геолокацию;

должен быть зафиксирован земельный участок, на котором расположен разрушенный дом;

общий и еще минимум 3 разных ракурса жилья, подтверждающих факт уничтожения;

на снимках должны быть четко зафиксированы разрушенные конструкции, в частности, несущие стены, перекрытия, крыша;

фотографии должны содержать идентификационные признаки объекта: таблички с адресом, номера домов, вывески и другие ориентиры.

При необходимости можно подавать дополнительные подтверждения — акты ГСЧС, полиции, свидетельства очевидцев. Если материалов достаточно, комиссия составляет акт дистанционного обследования и вносит его в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ), сообщили в Минразвития.

«Это открывает путь к получению жилищного сертификата — документа, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе», — добавили в ведомстве.

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Речь идет о том, что на первом этапе он будет действовать в общинах, где продолжаются боевые действия. В случае успешного внедрения механизм будет масштабирован на другие территории, в том числе и временно оккупированные.

Кроме этого, Минразвития готовит решения, ориентированные на внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий. В частности, программа компенсаций по приобретению жилья в безопасных регионах.

Первыми ею воспользуются военнослужащие, чьи семьи были вынуждены покинуть свои дома. В рамках этой программы планируется предоставление жилищных ваучеров, которые можно использовать для покупки жилья или покрытия расходов по ипотеке, сообщили в министерстве.

Економічна Правда По материалам:

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