Правительство уточнило перечень платных услуг в сфере образования — Finance.ua

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Правительство уточнило перечень платных услуг в сфере образования

Казна и Политика
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Правительство уточнило перечень платных услуг в сфере образования
Правительство уточнило перечень платных услуг в сфере образования
Кабинет министров внес изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями и учреждениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности.
Об этом в Телеграме по итогам заседания правительства сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Платные услуги будут предоставляться в сфере образования, научной и научно-технической деятельности, реабилитации, рекреации и адаптации.
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В частности, предоставлена ​​возможность учебным заведениям отдельные дисциплины преподавать сверх объемов, установленных учебным планом, обеспечивать признание результатов обучения, полученных путем неформального и информационного образования.
Также учебные заведения могут проводить квалификационный экзамен по проверке профессиональных знаний, навыков и компетентностей и/или учебных, практических мероприятий с последующей оценкой лиц, прошедших медицинскую, фармацевтическую или реабилитационную подготовку в учебных заведениях иностранных государств.
Кроме этого, среди перечня платных услуг учебных заведений — обеспечение пребывания детей в дежурных группах (утренних, вечерних, в выходные и праздничные дни) сверх гарантированного законодательством объема времени бесплатного пребывания в них и т. д.
По материалам:
Укрінформ
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