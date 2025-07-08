Правительство уточнило перечень платных услуг в сфере образования — Finance.ua

Правительство уточнило перечень платных услуг в сфере образования Сегодня 09:28 — Казна и Политика

Правительство уточнило перечень платных услуг в сфере образования

Кабинет министров внес изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями и учреждениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности.

Об этом в Телеграме по итогам заседания правительства сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Платные услуги будут предоставляться в сфере образования, научной и научно-технической деятельности, реабилитации, рекреации и адаптации.

В частности, предоставлена ​​возможность учебным заведениям отдельные дисциплины преподавать сверх объемов, установленных учебным планом, обеспечивать признание результатов обучения, полученных путем неформального и информационного образования.

Также учебные заведения могут проводить квалификационный экзамен по проверке профессиональных знаний, навыков и компетентностей и/или учебных, практических мероприятий с последующей оценкой лиц, прошедших медицинскую, фармацевтическую или реабилитационную подготовку в учебных заведениях иностранных государств.

Кроме этого, среди перечня платных услуг учебных заведений — обеспечение пребывания детей в дежурных группах (утренних, вечерних, в выходные и праздничные дни) сверх гарантированного законодательством объема времени бесплатного пребывания в них и т. д.

Укрінформ По материалам:

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