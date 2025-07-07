«Пакет школьника»: в Украине будут выплачивать 5 тысяч грн семьям первоклассников — Finance.ua

«Пакет школьника»: в Украине будут выплачивать 5 тысяч грн семьям первоклассников Сегодня 15:05 — Личные финансы

«Пакет школьника»: в Украине будут выплачивать 5 тысяч грн семьям первоклассников

Правительство разрабатывает широкий пакет помощи семьям с детьми, включающий медицинскую, социальную и образовательную составляющие. Так, вскоре и Украине появится новое единовременное пособие в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в оффлайн-формате. Программу назвали «Пакет школьника».

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Сегодня по инициативе президента Украины принимаем решение о запуске новой выплаты — „Пакет школьника“. Запуск программы — это небольшая часть новаций, призванных создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине», — заявил Шмыгаль.

Это будет денежное пособие в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн-формате.

«Получить „Пакет школьника“ сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через Дію», — сообщил премьер.

По его словам, деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за те вещи, которые необходимы для школы.

Министерство социальной политики позже сообщит все детали и информацию о старте подачи заявок.

«Эта выплата в 5 тыс. грн никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий», — подчеркнул глава правительства.

Напомним, Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутренне переселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре. В декабре 2024 года выплаты по этой программе получили почти 600 тысяч украинцев.

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Как сообщили в Минсоцполитики, в течение декабря 2024 года семьи, которые являются малообеспеченными семьями с детьми или семьями-ВПЛ с детьми, получающими выплаты на проживание, получили на каждого ребенка до 18 лет по 6 500 грн единовременного пособия.

Напомним, в Украине доступно единовременное пособие на детей, возвращающихся с временно оккупированных территорий, после депортации или принудительного перемещения. Размер пособия составляет 50 тыс. грн.

Кроме того, государство начало возмещение оплаты контрактного обучения за 2024−2025 учебный год для детей украинских военных. Первыми сообщения о компенсации в приложении «Дія» получат 1 000 студентов — нынешних выпускников бакалавриата и магистратуры.

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