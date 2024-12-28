Что изменится в школьном образовании в 2025 году — Finance.ua

Что изменится в школьном образовании в 2025 году Сегодня 21:00 — Личные финансы

Что изменится в школьном образовании в 2025 году

С 1 сентября 2025 года все школьники Украины должны вернуться за парты своих образовательных учреждений по месту жительства.

Такое требование предусматривает новая инициатива Министерства образования и науки под названием «Школа офлайн».

Более подробно о том, что в школу пустят только по месту жительства, сообщает сайт tvoemisto.tv.

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Министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул, что основная задача этой политики — вернуть детей в школы и содействовать их взаимодействию с одноклассниками и педагогами.

По словам министра, онлайн-обучение может быть альтернативой только в исключительных случаях.

Министр отметил, что для полноценного развития ребенка необходимо не только приобретать знания, но и находиться в социуме, взаимодействовать с коллективом.

Он добавил, что даже в относительно спокойных регионах, как Львов, часть детей, особенно внутриперемещенных лиц (ВПЛ), до сих пор продолжают учиться дистанционно.

Исключения из правил

Хотя инициатива «Школа офлайн» направлена ​​на массовый возврат учащихся в школы, предусмотрены исключения для отдельных категорий детей.

Обучение в дистанционном формате будет возможно только в школах, которые изначально созданы для онлайн-образования.

Однако для этого должны быть веские причины:

проживание ребенка в условиях, исключающих возможность посещения школы;

специфические жизненные обстоятельства, препятствующие очному обучению.

Министр также уточнил, что государство определило пять категорий детей, которые находятся в сложных жизненных условиях. Для каждой из этих групп будет разработан индивидуальный подход к образовательному процессу.

Изначально планировалось, что «Школа офлайн» начнет действовать с 1 сентября 2024 года. Однако прифронтовые и оккупированные общины обратились с просьбой перенести сроки, чтобы образовательные учреждения могли подготовиться.

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Министерство пошло навстречу этим регионам и предоставило дополнительное время на адаптацию к новым требованиям.

С 1 сентября 2025 г. выполнение этой нормы станет обязательным для всех, кто находится в безопасных регионах.

Особое внимание будет уделено детям ВПЛ, которые уже вернулись в безопасные зоны, но пока продолжают учиться онлайн.

Возвращение учащихся к офлайн-обучению станет частью комплексной реформы образовательной системы Украины.

Одна из ключевых задач программы — создание условий для безопасного и комфортного обучения.

Министерство планирует усилить материально-техническую базу школ, разработать специальные методики для педагогов и обеспечить поддержку детям, которые столкнулись с трудностями в ходе военных действий.

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