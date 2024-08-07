Дія. Освіта поможет ветеранам получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса — Finance.ua

Дія. Освіта поможет ветеранам получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Дія. Освіта поможет ветеранам получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса

На платформе Дія. Освіта появился новый образовательный сериал, который поможет ветеранам, научиться подготовить запрос на грант, чтобы получить до миллиона гривен от государства на развитие или запуск собственного бизнеса.

О сериале

Образовательный сериал «Гранты для ветеранов» содержит 11 коротких серий, в которых эксперты Киевской школы экономики (KSE) подробно объясняют процесс получения грантов и разбирают ключевые аспекты бизнеса — от формирования идеи и составления бизнес-плана до выбора грантовой программы и правил подачи заявки на грант.

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После просмотра сериала вы:

узнаете две основные грантовые программы: «Собственное дело» и «Гранты для ветеранов и членов их семей», и их отличия;

будете понимать требования к участникам грантовых программ, узнаете, какую сумму можно получить, сколько людей необходимо трудоустроить и нужно ли возвращать средства государству;

получите информацию о реестрах для проверки деловой репутации;

научитесь формировать бизнес-идею и писать бизнес-план;

разовьете навыки планирования бюджета;

подготовитесь к собеседованию в центре занятости.

В каждой серии рассматриваются реальные примеры и кейсы, которые помогут избежать распространенных ошибок. Также участники получат доступ к необходимым шаблонам и инструкциям по самостоятельной работе после просмотра серий, а также смогут пройти тест для проверки знаний.

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В сериале на примере условного экомагазина эксперты Киевской школы экономики объясняют, как определить целевую аудиторию, что ей предложить и как правильно посчитать бюджет, чтобы убедиться, что бизнес себя окупит.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины запустило е-Карту вакансий государственной службы и органов местного самоуправления для ветеранов и ветеранок. Сервис уже доступен на веб-платформе е-Ветеран . Этот сервис визуализирует информацию о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине.

Ранее в Минэкономики сообщили , что еще 54 победителя определены по итогам двенадцатой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты для ветеранов. Они получат 25 млн грн на начало или развитие своего бизнеса. Итого от старта ветеранского компонента грантовой программы «Собственное дело» уже 800 ветеранов и членов семей участников боевых действий получат гранты. В их бизнес государство инвестирует в общей сложности 368 млн грн.

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