В Раде анонсируют создание условий для ветеранского предпринимательства — Finance.ua

В Раде анонсируют создание условий для ветеранского предпринимательства Сегодня 11:44 — Казна и Политика

В парламенте готовят ряд законопроектов, направленных на создание условий для развития ветеранского предпринимательства, а также обеспечение их жильем благодаря новой жилищной политике. Отдельно важно уделять не меньшее внимание для развития адаптивных видов спорта, поскольку они — залог не только физической адаптации украинских защитников, но и психологической.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, сейчас в Верховной Раде огромное количество проектов, так или иначе связанных с ветеранской политикой, поэтому есть уверенность, что в Украине примут соответствующие законы, связанные как с ветеранским предпринимательством, так и с жилищным законодательством для ветеранов.

«Наша цель — чтобы все ветераны и члены их семей были обязательно обеспечены жильем по всем стандартам Европейского Союза, к которому мы стремимся. Однако сегодня важны не только жилье и предпринимательство ветеранов, но и реабилитация и адаптация к гражданской жизни. Как показал опыт, отличные результаты в этом направлении дают адаптивные виды спорта», — отметила Шуляк.

Она пояснила, что вместе с Федерацией стронгмена Украины «Слуга народа» открыли всеукраинские спортивные соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих «Сильные Украины». Под главным судейством Василия Вирастюка эти соревнования вдохновляют и мотивируют наших участников к новым достижениям.

Основные цели соревнований:

улучшить физическое, психическое и эмоциональное здоровье через физическую активность и командную работу;

социальная адаптация и интеграция ветеранов, которые получили физические или психологические травмы, лиц с инвалидностью;

мотивация к развитию и участию в престижных всеукраинских и международных соревнованиях;

создание ветеранского спортивного сообщества, спортивных послов и лидеров-ветеранов в регионах.

«Как показал кейс Сильных Украины, адаптивные виды спорта — чрезвычайно действенный способ реинтеграции и реабилитации ветеранов. Поэтому мы стремимся, чтобы о нем больше узнало и Министерство по делам ветеранов, и Министерство молодежи и спорта. Наши ветераны нуждаются в поддержке в возвращении к гражданской жизни, и спорт играет важную роль в этом процессе, уменьшает социальную изоляцию, способствует новым социальным связям и предоставляет платформу для самовыражения.

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