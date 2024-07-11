Українські ветерани отримають гранти на розвиток бізнесу на 25 млн грн — Finance.ua

Українські ветерани отримають гранти на розвиток бізнесу на 25 млн грн Сьогодні 16:38 — Особисті фінанси

Українські ветерани отримають гранти на розвиток бізнесу на 25 млн грн

Ще 54 переможця визначено за підсумками дванадцятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 25 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа» вже 800 ветеранів та членів родин учасників бойових дій отримають гранти. В їхній бізнес держава інвестує загалом 368 млн грн.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

«25 мнл грн грантів на старт або розвиток свого бізнесу отримають 54 переможця чергової, дванадцятої, цього року хвилі ветеранського компоненту програми „Власна справа“. Загалом від старту цього напрямку програми вже 800 ветеранів та других з їхнього подружжя отримали позитивне рішення про надання гранту на загальну суму 368 млн грн», — зазначила Тетяна Бережна.

У процесі реалізації своїх бізнес-проєктів вони створять півтори тисячі нових робочих місць.

70% переможців програми запросили на власну справу грант до пів мільйона гривень.

Гранти беруть як ветерани, так і другі з їхнього подружжя — 40% грантів отримали дружини або чоловіки учасників бойових дій

Серед 54 переможців дванадцятої хвилі подачі заяв на гранти 25 учасників бойових дій та 29 членів родин ветеранів. 42 переможця отримали грант розміром до 500 тис грн, 10 — до 250 тис грн, 2 — до 1 млн грн.

Регіони. Найбільше грантоотримувачів з Вінницької, Київської, Львівської, Житомирської областей. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, — оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування.

Що відомо про програму

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис грн, до 500 тис грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис грн та до 500 тис грн — для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

При отриманні гранту від 500 тис грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

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Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Нагадаємо, урядовий проект єРобота є однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

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