В Україні з’являться помічники ветеранів — Кабмін ухвалив фінансування
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка забезпечує фінансування проєкту із запровадження фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб по всій території України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.
Що передбачає документ
Ухвалений документ визначає порядок, умови та механізм надання у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення реалізації проєкту. Зокрема, вирішує питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.
На реалізацію проєкту у цьому році передбачено 2 924 445,5 тисяч гривень.
Що відомо про проєкт
Проєкт із запровадження в Україні фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб розробило Мінветеранів. Функціонуватиме він за принципом «рівний — рівному», а до обов’язків фахівців із супроводу входитиме індивідуальний професійний супровід ветеранів та членів їхніх сімей у межах переходу від військової служби до цивільного життя.
Вони консультуватимуть із питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах.
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«Йдеться про координаційну підтримку Захисників і Захисниць в отриманні статусів, послуг і допомоги, фахові консультації, де і як здобути освіту, пройти програми підвищення кваліфікації або, наприклад, отримати підтвердження сертифікатом навичок, куди працевлаштуватись, в тому числі і особам з інвалідністю внаслідок війни та багато інших послуг. Тобто фахівець — інформаційно-консультаційний партнер ветеранської спільноти. Всі питання, всі потреби, які виникатимуть у ветеранів — повинні знаходити супровід і підтримку з боку таких фахівців. Також вони аналізуватимуть проблематику, а ми відповідно на неї будемо оперативно реагувати і виправляти», — зазначив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.
У пріоритеті на посади фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб — ветерани й ветеранки, які виявлять таке бажання, а також члени їхніх сімей та родин полеглих Воїнів.
Довідка Finance.ua:
- в Україні триває експериментальний проєкт, який спрощує ветеранам війни процедуру звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг;
- 30% ветеранів зараз не можуть знайти роботу попри те, що ринок праці потребує робочих кадрів;
- уряд схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати тільки цифрове посвідчення ветерана в Дії без наявності паперового. Далі зміни має прийняти парламент.
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