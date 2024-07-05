Як ветерану онлайн оформити пільгу на оплату комуналки — інструкція Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Як ветерану онлайн оформити пільгу на оплату комуналки — інструкція

В Україні триває експериментальний проєкт, який спрощує ветеранам війни процедуру звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

«Замість двох окремих заяв (про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та про надання пільг), за експериментальним проєктом, подається одна спрощена — про взяття на облік та про надання пільг», — сказано в повідомленні.

Читайте також: Які соціальні виплати доступні в Україні

Окрім самого ветерана, подати спрощену заяву на призначення пільг можуть члени його родини.

Заяву можна подати в сервісному центрі Пенсійного фонду України, надіслати поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду.

Як подати заяву через вебпортал:

Зайти на вебпортал Фонду (https://portal.pfu.gov.ua/) та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу». Ознайомитися з інформацією у спливаючому вікні та натиснути кнопку «Продовжити». У полі, що відкриється, обрати опцію «Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проектом». Заповнити онлайн-форму, що з’явиться на екрані: зазначити особу, що подає заяву, вказати загальну інформацію про пільговика (у т.ч. паспортні та адресні дані), додати дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити тощо. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції «Додати файл», за бажанням та за наявності, додати скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу. Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, і натиснути кнопку «Сформувати заяву». Перевірити дані сформованої заяви та надіслати до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

З результатом розгляду заяви про призначення пільги можна ознайомитись у розділі «Мої звернення» — «Статус звернення».

Довідка Finance.ua:

30% ветеранів зараз не можуть знайти роботу попри те, що ринок праці потребує робітників;

Кабінет Міністрів затвердив розподіл житлових субвенцій в обсязі 5,7 млрд гривень. Кошти на придбання житла цьогоріч отримають майже 2500 ветеранів та члени їхніх сімей;



ветерани можуть отримати житло, або покращити умови проживання, ставши на квартирний облік.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.