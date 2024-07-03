На придбання житла для ветеранів виділили 5,7 млрд гривень — Finance.ua

На придбання житла для ветеранів виділили 5,7 млрд гривень
Кабінет Міністрів затвердив розподіл житлових субвенцій в обсязі 5,7 млрд гривень. Кошти на придбання житла цьогоріч отримають майже 2500 ветеранів та члени їхніх сімей.
Про це повідомляє Урядовий портал.
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«Міністерство у справах ветеранів України здійснило розподіл субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,7 мільярдів гривень, що передбачені на 2024 рік. Кабінет Міністрів України затвердив цей розподіл, тож за рахунок розподілених коштів грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2500 осіб», — повідомив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.
Хто отримає кошти на придбання житла:
- особи з інвалідністю внаслідок війни I — II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць;
- особи з інвалідністю внаслідок війни I — II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав, та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів;
- внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.
Яке житло можна обрати
«Найближчим часом місцеві розпорядники коштів вже перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в Ощадбанку», — повідомив Порхун.
Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що воно обов’язково введено в експлуатацію.
Скільки осіб вже придбали житло
У 2023 році були розподілені 5,9 млрд грн на компенсацію понад 2,6 тис ветеранам війни та членам їх сімей. Вже 2155 з них придбали житло.
«В планах — затвердження державної програми, яка передбачатиме грошову компенсацію, відшкодування за оренду та пільгове іпотечне кредитування», — додав Порхун.
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