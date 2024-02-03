Предоставляет ли высшее образование преимущество на рынке труда — Finance.ua

Предоставляет ли высшее образование преимущество на рынке труда Сегодня 08:32 — Личные финансы

Предоставляет ли высшее образование преимущество на рынке труда

Для работодателей современный успешный специалист — человек, понимающий, что обучение и развитие — это не обособленный этап в жизни, а постоянный, необходимый процесс, позволяющий эффективно адаптироваться к изменениям в мире. Оптимальным вариантом будет сбалансированное сочетание теоретического и практического опыта.

Об этом пишет Work.ua.

Современные тенденции на рынке труда

Согласно опросу Work.ua, 51% работодателей считают, что опыт работы, практические навыки и реальные достижения у кандидата важнее, чем наличие высшего образования.

Читайте также Выплата зарплаты при увольнении: какую ответственность несет работодатель при отказе

Еще 38% уверены, что высшее образование может быть полезным, но не всегда решающим в принятии решения принять кандидата на должность.

Для 11% респондентов наличие высшего образования является ключевым критерием для выбора кандидата.

Инфографика: Work.ua

Для бизнеса интереснее будет начинающий специалист, который не ограничивался теорией, но и искал и продолжает искать дополнительные возможности, чтобы применить свои знания и навыки на практике и получить из них реальный опыт. Последнее дополняет или даже превосходит формальное образование, придавая работодателям уверенность в способности кандидата эффективно работать в реальных условиях.

Высшее образование у кандидата не гарантирует высокой профессиональной квалификации, но вносит весомый вклад в развитие мягких навыков.

Читайте также Украинцам повысили зарплаты: в каких городах платят больше всего

Work.ua спрашивал у работодателей, какие преимущества для них имеет кандидат с высшим образованием. Оказалось, что 37% представителей украинского бизнеса считают, что наличие высшего образования не дает никаких преимуществ. Но это совсем не говорит о том, что высшее образование не ценится и не нужно на современном рынке труда.

Все же подавляющее большинство, а это 47% респондентов, ответили, что преимуществом у кандидатов с высшим образованием являются именно приобретенные за время обучения мягкие навыки.

Среди них:

15% - умение планировать свое время и придерживаться дедлайнов, поэтому у кандидата сразу есть навыки самоорганизации;

12% - развитые коммуникативные навыки;

10% - развитая способность анализировать сложные проблемы и искать их решения;

10% - способность завершать начатые дела и преодолевать трудности.

Еще 16% опрошенных считают, что кандидаты по окончании вуза получают hard skills, а именно обладают более глубокими теоретическими знаниями в своей области и имеют специфические навыки и знания, которые можно получить только в высших учебных заведениях.

Ранее считалось, что жесткие навыки на рабочем месте ценнее мягких. Но это существенно изменилось, и в этом видят влияние пандемии COVID-19. Вирус заставил людей переосмыслить отношения друг с другом. Это касается и бизнеса.

Читайте также Кому платят самые большие и самые маленькие зарплаты в Украине

Коммуникация, лидерство, креативность и адаптивность, умение работать в команде, тайм-менеджмент, критическое мышление, умение решать проблемы, управлять конфликтами, воспринимать обратную связь, а также эмоциональный интеллект — упоминание этих скилов сейчас почти в каждой вакансии.

Эксперты Work.ua отмечают, что работодатель не исключает преимуществ у кандидатов, имеющих высшее образование, но ищет комбинацию знаний, опыта, навыков и мотивации.

Безусловно, высшее образование не будет лишним и нужно отдать ему должное: оно учит самодисциплине, ответственности, работе в коллективе, решению проблем, умению быстро усваивать много новой информации и разбирать основы отрасли, в которой будет работать будущий специалист.

Высшее образование — это фундаментальная база для дальнейшего развития, особенно для технических или узконаправленных специалистов.

Для некоторых профессий высшее образование может и не столь важно, но есть «классические» профессии, для которых образование является очень важной составляющей. Например, это врачи, юристы, технологи, ученые, психологи и психотерапевты, инженеры, педагоги и т. д.

Их профессия построена на фундаментальных знаниях, которые неизменны уже много лет (анатомия человека, законы, формулы, теоремы, физические свойства материалов).

Читайте также Повышение зарплат и сокращение сотрудников: бизнес оценил перспективы своего экономического развития

«Вариант совсем пропустить образовательный этап не сработает. Если вы не видите смысла получать классическое высшее образование, все равно, чтобы начать свой карьерный путь, нужно приложить много усилий: пройти более одного профессионального курса и тренинга, самостоятельно искать и изучать литературу, находить наставников и коллег в сфере, хотя работодатели готовы давать знания сотрудникам, иногда с нуля: создают для этого корпоративные образовательные пространства, используют инструменты внешнего обучения — приглашают экспертов, дают возможность посещать бизнес-курсы, тренинги, вебинары, форумы, но не все согласятся обучать работника без базовых знаний, у которого не будет мотивации и желания развивать навыки, обновлять знания, повышать квалификацию», — подытожили в Work.ua.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.