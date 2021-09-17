Кабмин предлагает оплату первых 7 дней нетрудоспособности переложить на работодателей - законопроект

Кабинет Министров предлагает оплату первых семи дней нетрудоспособности переложить на работодателей. Об этом говорится в Проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации функций Фонда социального страхования Украины» №6171 от
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Что предусматривает законопроект. Предполагается, что оплата первых семи дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, осуществляется за счет средств работодателя (сейчас работодатели оплачивают первые пять дней больничного).
Проектом акта предлагается:
Также планируется предоставить полномочия Кабинета Министров Украины в части: решения вопросов бюджетной политики Фонда; утверждения порядка отчуждения имущества Фонда; утверждения нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, связанные с выполнением задач и функций Фонда, которые являются смежными со сферами государственных политик, задачи по формированию и реализации которых отнесены к полномочиям других центральных органов исполнительной власти; назначения и увольнения директора исполнительной дирекции Фонда;
Предусмотреть полномочия Минсоцполитики по:
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