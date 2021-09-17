Кабмин предлагает оплату первых 7 дней нетрудоспособности переложить на работодателей - законопроект

Кабинет Министров предлагает оплату первых семи дней нетрудоспособности переложить на работодателей. Об этом говорится в Проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации функций Фонда социального страхования Украины» №6171 от 12.10.2021 .

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Что предусматривает законопроект. Предполагается, что оплата первых семи дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, осуществляется за счет средств работодателя (сейчас работодатели оплачивают первые пять дней больничного).

Проектом акта предлагается:

сократить количество документов, подаваемых лицами в Фонд для назначения страховых выплат по страхованию от несчастного случая с 21 до 1;

обеспечить возможность доступа к сервисам Фонда через Единый государственный web-портал электронных услуг «Дія»;

ввести электронное взаимодействие Фонда с государственными электронными ресурсами через национальную систему электронного взаимодействия «Трембита» с целью получения информации, необходимой для назначения и контроля страховых выплат (проектом акта в настоящее время дополнительно предполагается установить обмен информацией с 10 реестрами и системами);

уточнить и привести в соответствие с Семейным кодексом Украины круг лиц, которые имеют право на единовременные и ежемесячные страховые выплаты по страхованию от несчастного случая, что значительно сократит количество судебных исков по установлению права на получение страховых выплат в случае смерти потерпевшего;

усилить ответственность государства за соблюдение прав застрахованных лиц.

Также планируется предоставить полномочия Кабинета Министров Украины в части: решения вопросов бюджетной политики Фонда; утверждения порядка отчуждения имущества Фонда; утверждения нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, связанные с выполнением задач и функций Фонда, которые являются смежными со сферами государственных политик, задачи по формированию и реализации которых отнесены к полномочиям других центральных органов исполнительной власти; назначения и увольнения директора исполнительной дирекции Фонда;

Предусмотреть полномочия Минсоцполитики по:

внесению правительству предложений относительно назначения и увольнения директора Исполнительной дирекции Фонда;

согласованию назначения и увольнения директором его заместителей и руководителей управлений исполнительной дирекции фонда; внесению в порядке государственного надзора представлений соответствующему субъекту назначения по увольнению указанных должностных лиц;

определить Фонд юридическим лицом публичного права;

актуализировать нормы законодательства в связи с введением электронного реестра листков нетрудоспособности;

обеспечить сбалансированный, с учетом мирового опыта, подход к оплате первых дней временной нетрудоспособности работодателем, увеличив период оплаты с 5 до 7 первых дней страхового случая (с 2023 года).

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