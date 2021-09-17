День финансов: предложения Зеленского в закон о виртуальных активах, и новые функции в Приват24

Среда, 6 октября. О новых возможностях интернет-банкинга ПриватБанка, условиях выезда ребенка за границу и правилах поставки газа.
Усиление карантина в Киеве. Вчера сообщалось, что с 5 октября в столице посетителей в государственных администрациях, ЦПАУ, предприятиях и организациях независимо от формы собственности будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом. Сегодня в КГГА объяснили, что COVID-сертификаты или отрицательные тесты на COVID не являются обязательными для посещения заведений или учреждений, пока Киев остается в «желтой» зоне.
Зеленский ветировал закон о виртуальных активах. Президент Владимир Зеленский вернул в Раду со своими предложениями Закон «О виртуальных активах». Зеленский предлагает отнести регулирование оборота виртуальных активов к компетенции Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Новые опции в Приват24. ПриватБанк обновил интернет-банкинг. Теперь в web-версии можно продавать ценные бумаги. Для пользователей Android обновили «Платежи», а для пользователей iOS разработали сервис «Мониторинг билетов».
Выезд ребенка за границу. Новые штрафы для родителей. Кабмин сегодня одобрил документ, согласно которому предлагает ввести штрафы тем родителям, которые нарушают правила информирования о временном выезд ребенка за пределы Украины. Так, за ненадлежащее оповещение второго родителя о выезде ребенка предусмотрели штраф в размере 850-2550 грн.
Поставки газа по новой схеме. «Нафтогаз» создал балансирующую группу, в рамках которой с 1 октября будет продавать газ бытовым потребителям. Как объяснили в НКРЭКУ, например, у одного поставщика потребители использовали газа больше, а у другого меньше. Для того чтобы не нести ответственность за эти небалансы, поставщики объединяются и определяют одного ответственного. Таким образом, небалансов на рынке будет намного меньше.
Недвижимость в лизинг. Многие украинцы не знают о такой процедуре покупки недвижимости как лизинг и часто путают ее с ипотекой. Жилье в лизинг — это не банковский кредит. По сравнению с ипотекой, оформить недвижимость в лизинг можно значительно быстрее и без длительного сбора документов для банка. В материале по ссылке рассказываем детальнее о преимуществх и недостатках покупки квартиры в лизинг.
Непрямые методы контроля за расходами. Министр финансов Сергей Марченко объянсил, что законопроект о непрямых методах контроля за расходами внестут в парламент до конца года. Однако украинцев, которые задекларируют свои активы в ходе налоговой амнистии, не коснется такой контроль. Новые правила коснутся только тех людей, которые действительно имеют необходимость задекларировать.
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