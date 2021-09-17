В КГГА объяснили, обязательно ли нужны COVID-сертификаты для посещения предприятий и организаций

5 октября в Киеве усилили карантинные мероприятия. Finance.uа узнал подробности в КГГА. Там отмечают, что COVID-сертификаты или отрицательные тесты на COVID не являются обязательными для посещения заведений или учреждений, пока Киев остается в «желтой» зоне.

Основные требования сейчас – маска и соблюдение дистанции.

Столица готовится к возможному усилению карантинных ограничений в случае установления «оранжевого» или «красного» уровня эпидемической опасности.

В КГГА разрабатывают механизм работы городских и районных учреждений и заведений, когда наличие COVID-сертификата или отрицательного теста на COVID будет обязательным требованием.

Но об усилении карантинных ограничений на сегодня речь пока не идет, отмечают в администрации.

Также там призвали киевлян соблюдать масочный режим и дистанции в публичных местах, а также – как можно быстрее вакцинироваться.

Справка Finance.ua:

Вчера сообщалось, что с 5 октября в столице посетителей в государственных администрациях, ЦНАП ах, предприятиях и организациях независимо от формы собственности будут пускать только с COVID -сертификатом или ПЦР -тестом.

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