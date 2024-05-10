Польские митингующие снова блокируют пункт пропуска на украинской границе — Finance.ua
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Польские митингующие снова блокируют пункт пропуска на украинской границе

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Польские митингующие снова блокируют пункт пропуска на украинской границе
Польские митингующие снова блокируют пункт пропуска на украинской границе
Митингующие начали однодневную забастовку в пункте пропуска Долгобычев — Угринов.
Об этом сообщает Львовская таможня.
Польские митингующие возобновили блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной.
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Так, по информации польской стороны, в пятницу, 10 мая, с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска «Долгобычув — Угринов» пройдет однодневная забастовка на въезд и выезд из Украины для грузовиков.
В то же время на пассажирском направлении автомобили и автобусы будут перемещаться беспрепятственно, говорят в таможне.
Отметим, с конца апреля ситуация на польско-украинской границе заметно изменилась к лучшему — крупные акции протестующих прекратились, хотя баррикады до сих пор там.
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В частности, 22 апреля польские фермеры завершили акцию протеста перед пунктом пропуска «Дорогуск — Ягодин». Также с утра 21 апреля в «Рава-Русской» митингующие частично начали пропускать грузовые транспортные средства на въезд в Польшу.
20 апреля было возобновлено движение грузовиков в пунктах пропуска «Шегини — Медыка» и «Краковец — Корчёва».
16 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Долгобычув — Угринов».
По материалам:
Espreso.tv
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