НБУ обновил перечень банков и финучреждений в плане проверок по вопросам финмониторинга на 2024 год — Finance.ua

НБУ обновил перечень банков и финучреждений в плане проверок по вопросам финмониторинга на 2024 год Сегодня 13:30 — Казна и Политика

НБУ обновил перечень банков и финучреждений в плане проверок по вопросам финмониторинга на 2024 год

Национальный банк Украины внес изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Изменениями, в частности, предусмотрено утверждение ежегодного плана выездных проверок банков и небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства правлением НБУ/Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры/Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских денежных услуг.

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Согласно указанным изменениям правление Национального банка Украины 7 мая 2024 утвердило план выездных проверок банков / небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год (для проверок, которые будут проводиться после 25 апреля 2024).

В него вошли: банки:

во II квартале — АО «ОТП Банк» (код по ЕГРПОУ 21 685 166);

в III квартале — АО «Кристаллбанк» (код по ЕГРПОУ 39 544 699), АО «АБ «Радабанк» (код по ЕГРПОУ 21 322 127);

в IV квартале — ПАО «Банк Восток» (код по ЕГРПОУ 26 237 202);

Небанковские учреждения:

во II квартале — ПО «Донкредит» (код по ЕГРПОУ 30 416 462), ООО «ОТП Лизинг» (код по ЕГРПОУ 35 912 126);

в III квартале — ЧАО «СК"Надежная» (код по ЕГРПОУ 34 350 924), ООО «НоваПей» (код по ЕГРПОУ 38 324 133);

в IV квартале — КС «Кредит-Союз» (код по ЕГРПОУ 25 204 519), ООО «Аванс Кредит» (код по ЕГРПОУ 43 619 089), ЧАО «СК «Ультра Альянс» (код по ЕГРПОУ 33 152 597).

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План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе с учетом результатов проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

Українські Новини По материалам:

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