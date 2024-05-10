НБУ обновил перечень банков и финучреждений в плане проверок по вопросам финмониторинга на 2024 год — Finance.ua

НБУ обновил перечень банков и финучреждений в плане проверок по вопросам финмониторинга на 2024 год
Национальный банк Украины внес изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Изменениями, в частности, предусмотрено утверждение ежегодного плана выездных проверок банков и небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства правлением НБУ/Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры/Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских денежных услуг.
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Согласно указанным изменениям правление Национального банка Украины 7 мая 2024 утвердило план выездных проверок банков / небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год (для проверок, которые будут проводиться после 25 апреля 2024).
В него вошли: банки:
- во II квартале — АО «ОТП Банк» (код по ЕГРПОУ 21 685 166);
- в III квартале — АО «Кристаллбанк» (код по ЕГРПОУ 39 544 699), АО «АБ «Радабанк» (код по ЕГРПОУ 21 322 127);
- в IV квартале — ПАО «Банк Восток» (код по ЕГРПОУ 26 237 202);
Небанковские учреждения:
- во II квартале — ПО «Донкредит» (код по ЕГРПОУ 30 416 462), ООО «ОТП Лизинг» (код по ЕГРПОУ 35 912 126);
- в III квартале — ЧАО «СК"Надежная» (код по ЕГРПОУ 34 350 924), ООО «НоваПей» (код по ЕГРПОУ 38 324 133);
- в IV квартале — КС «Кредит-Союз» (код по ЕГРПОУ 25 204 519), ООО «Аванс Кредит» (код по ЕГРПОУ 43 619 089), ЧАО «СК «Ультра Альянс» (код по ЕГРПОУ 33 152 597).
План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе с учетом результатов проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.
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