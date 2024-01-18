Финмониторинг: что может заинтересовать банки и вызвать подозрение — Finance.ua
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Финмониторинг: что может заинтересовать банки и вызвать подозрение

Личные финансы
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Финмониторинг: что может заинтересовать банки и вызвать подозрение
Финмониторинг: что может заинтересовать банки и вызвать подозрение
В последнее время стали появляться сообщения, что банки выдвинули к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца.
Внутренний банковский финансовый мониторинг может возбужден по следующим причинам:
  1. На какой-то счет поступает очень много денег;
  2. Сами платежи нетипичны для данного клиента (вызывают подозрение);
  3. На какой-то счет приходит большое количество платежей, они идут очень часто или с определенной периодичностью.
Если, например, клиент получает много платежей, причем счет принадлежит обычному физлицу, у банка может возникнуть подозрение, что клиент занимается незаконной предпринимательской деятельностью.
Finance.ua располагает информацией, что у банков (в частности, ПриватБанк и monobank) возникали вопросы к сбору средств, объявляемых волонтерами на военные нужды. Клиентов просили подтвердить каким-то образом, что это действительно волонтерские сборы.
Читайте больше в нашей новой статье:

Банки особенно заинтересовались оборотом денег своих клиентов

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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