Финмониторинг: что может заинтересовать банки и вызвать подозрение — Finance.ua

Финмониторинг: что может заинтересовать банки и вызвать подозрение Сегодня 21:00 — Личные финансы

Финмониторинг: что может заинтересовать банки и вызвать подозрение

В последнее время стали появляться сообщения, что банки выдвинули к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца.

Внутренний банковский финансовый мониторинг может возбужден по следующим причинам:

На какой-то счет поступает очень много денег; Сами платежи нетипичны для данного клиента (вызывают подозрение); На какой-то счет приходит большое количество платежей, они идут очень часто или с определенной периодичностью.

Если, например, клиент получает много платежей, причем счет принадлежит обычному физлицу, у банка может возникнуть подозрение, что клиент занимается незаконной предпринимательской деятельностью.

Finance.ua располагает информацией, что у банков (в частности, ПриватБанк и monobank) возникали вопросы к сбору средств, объявляемых волонтерами на военные нужды. Клиентов просили подтвердить каким-то образом, что это действительно волонтерские сборы.

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