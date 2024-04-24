Госфинмониторинг в первом квартале 2024 года заблокировал средства более чем на 2,1 млрд грн — Finance.ua

Госфинмониторинг в первом квартале 2024 года заблокировал средства более чем на 2,1 млрд грн Сегодня 12:39 — Казна и Политика

Госфинмониторинг в первом квартале 2024 года заблокировал средства более чем на 2,1 млрд грн

В I квартале 2024 года сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте более 2,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

«В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма, военной агрессией со стороны россии против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в I квартале 2024 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 38 таких материалов, которые были распределены на следующие составляющие (5 материалов содержит несколько составляющих):

4 обобщенных материала, содержащих подозрения относительно финансовых операций или их участников, которые могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма;

1 обобщенный материал, содержащий информацию о замораживании активов клиента, включенного в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;

16 материалов (15 обобщенных материалов и 1 дополнительный обобщенный материал), содержащие подозрения в отношении финансовых операций или их участников, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны рф против Украины и осуществлением коллаборационной деятельности по подозрению в государственной измене, насильственном изменении или свержении конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы, в том числе с участием 1 неприбыльной организации;

22 материала (14 обобщенных материалов и 8 дополнительных обобщенных материалов), содержащих подозрения в отношении финансовых операций или их участников, к которым применены ограничительные меры (санкции).

Читайте также Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 102 млрд грн

В то же время, по данным службы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 21,8 млрд грн. Как сообщается, в течение I квартала 2024 года от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 377 503 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.