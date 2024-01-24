Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 102 млрд грн — Finance.ua
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Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 102 млрд грн

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Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 102 млрд грн
Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 102 млрд грн
Госфинмониторинг в 2023 году передал правоохранительным органам материалов на сумму 102,1 млрд грн.
Об этом сообщает Госфинмониторинг.
Речь идет о 1122 материалах (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалах), охватывающих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, на общую сумму 102,1 млрд грн.

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За 2023 год сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 4,1 млрд грн.
Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма или сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины.
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В 2023 году Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 267 таких материалов.
Напомним, за последние четыре месяца в Минобороны были обнаружены нарушения на более чем 10 млрд грн, совершенные ранее. Оборонное ведомство тесно сотрудничает со стражами порядка и специальными службами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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