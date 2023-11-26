Усиление финмониторинга. Украинские банки рассказали, что изменилось этой осенью — Finance.ua

Усиление финмониторинга. Украинские банки рассказали, что изменилось этой осенью
В начале осени Национальный банк Украины ввел новые требования к ведению банками финансового мониторинга. Финансовые учреждения теперь обязаны реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.
Об этом пишет «Главком».
По словам правозащитников, у каждого банка есть своя максимальная сумма по счетам, которые может заявить клиент и внести в свою анкету. В то же время это не касается клиентов-физических лиц, которые ведут обычные финансовые операции.
Банки Украины давно отслеживают движение средств своих клиентов, согласно закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Если обороты по картам очень большие, например, превышают 400 тыс. грн в месяц, человек может попросить предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.
В октябре президент подписал принятый парламентом законопроект № 9269-д об усилении финансового мониторинга. Теперь уволенные с должностей топ-чиновники будут иметь фактически пожизненный статус РЕР (PEP — politically exposed persons, «политически значимые лица») вместо трех лет, как было раньше.
К этой категории относятся политики и чиновники высшей категории, на которых распространяется усиленный финансовый мониторинг. Критерии их определения прописаны в законе № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Количество бывших и действующих РЕР — 10−15 тыс. человек.
Украинские банки ответили на запросы «Главкома» о критериях, которыми пользуются, анализируя рискованность клиентов.
Из государственных отреагировали Ощадбанк и Укрэксимбанк. Первый ответил, что неукоснительно соблюдает все инструкции Нацбанка и упомянутый в начале текст закона по противодействию легализации доходов. Директор департамента финансового мониторинга и валютного надзора «Укрэксимбанка» Дмитрий Вострецов, в частности, отметил: финучреждение при оценке рисков в работе с клиентами оперирует реестрами, которые администрируют государственные органы или органы местного самоуправления.
Кроме того, «Укрэксимбанк» имеет право в одностороннем порядке разорвать отношения с клиентом при определенных условиях:
- невозможность осуществления идентификации и/или верификации клиента, а также установление данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев или в банке возникает сомнение, что лицо выступает от собственного имени;
- установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для проведения надлежащей проверки клиента документов или сведений;
- предоставление клиентом или его представителем банка недостоверной информации или предоставление информации с целью введения в заблуждение, или если банк или другое финансовое учреждение, с которым установлены корреспондентские отношения, является банком-оболочкой и/или поддерживает корреспондентские отношения с банком-оболочкой (банк-оболочка — финансовое учреждение-нерезидент, не имеющее постоянного местонахождения и не осуществляющее деятельность по месту своей регистрации);
- если осуществление идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция, и установление его конечного бенефициарного собственника или выгодополучателя (выгодоприобретателя) по финансовой операции невозможно.
В OTP Bank ответили, что банк анализирует финансовые операции, проведенные по счетам клиентов. Эти же операции должны соответствовать финансовому положению и социальному статусу физических лиц. Что касается анализа юридических лиц, то их операции должны соответствовать заявленным видам деятельности.
Отдельно в банке сообщили, что могут отказать клиенту в обслуживании на основании закона о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Это может произойти при условии, если клиент не предоставил договора, не раскрыл содержание расчетов, не предоставил дополнительных документов к ним (акты\спецификации\счета\ТТН\накладные) или проводит финансовые операции с сомнительными контрагентами, имеющими признаки компаний-оболочек.
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