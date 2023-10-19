Госфинмониторинг назвал сумму подозрительных операций через банки с начала года — Finance.ua

Госфинмониторинг назвал сумму подозрительных операций через банки с начала года Сегодня 11:13 — Криминал

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины, в условиях военного времени, в течение 9 месяцев 2023 года предпринимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Прежде всего, с целью результативного санкционирования действий страны-террориста, Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение рф финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, причиненного их кровавыми действиями на нашей земле.

В свою очередь, в рамках операционной деятельности, за 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных материалов и 393 дополнительных обобщенных материала).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд гривен.

За 9 месяцев 2023 года сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,6 млрд гривен.

В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины, лиц, к которым применены санкции).

За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 207 таких материалов.

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