В Нацбанке рассказали, как будет работать финмониторинг политически значимых лиц — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, как будет работать финмониторинг политически значимых лиц Сегодня 15:02 — Казна и Политика

В Нацбанке рассказали, как будет работать финмониторинг политически значимых лиц

В Национальном банке выразили надежду, что банки будут применять риск-ориентированный подход к РЕР, если же финучреждения будут отказываться его применять, то предусматриваются существенные штрафы.

Об этом глава Национального банка Андрей Пышный написал в Фейсбуке

«Среди „минусов“ принятого закона о PEP называли несколько, касающихся именно банковского сектора, поэтому прокомментирую их отдельно. Первый: отныне ко всем РЕР будет пожизненно применяться усиленный финмониторинг, а каждую трансакцию придется объяснять и подтверждать. Это не так. Начнем с того, что финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний, и высокий уровень риска. Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЕР», — сообщил Пышный.

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По его словам, даже если к лицу применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они бессрочные.

Глава Нацбанка отметил, что в законе речь идет о следующем: если через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, свойственных РЕР, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующим полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту. Никто не собирается наказывать РЕР какими-то пожизненными усиленными проверками.

«Второй: банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора. Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется. И именно этот закон фиксирует механизмы, которые нивелируют такой формальный подход, принятие в отношении РЕР непропорциональных мер. Это риск-ориентированный подход, который банки должны применять на практике», — подчеркнул Пышный.

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Он отметил, что банки знают, как работать с ним, поскольку первые рекомендации НБУ предоставлял еще в 2021 году. В 2023 году были внесены соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, а Нацбанк провел большую разъяснительную работу с банками.

«Поэтому могу повторить еще раз сказанное банкам, что НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЕР — это вообще отказать им в обслуживании. Эту четкую позицию я донес руководителям банков и AML-офицерам во время последней встречи. В конце концов предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять риск-ориентированный подход. В законе — это цифра 1,7 млн. грн для небанковских учреждений. А есть еще наши нормативные акты, позволяющие применить к банкам более существенные меры влияния — штрафы до 10 млн грн. И могу заверить: если будут на то основания — мы их применим», — подытожил Пышный.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины (№ 9296-д) «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в отношении политически значимых лиц;

политически значимые лица — это физические лица, являющиеся национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях (PEP — politically exposed person — «политически значимое лицо»).

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Укрінформ По материалам:

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