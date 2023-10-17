Рада поддержала усиление финмониторинга политически значимых лиц — Finance.ua

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Рада поддержала усиление финмониторинга политически значимых лиц

Казна и Политика
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Рада поддержала усиление финмониторинга политически значимых лиц
Рада поддержала усиление финмониторинга политически значимых лиц
Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Парламент поддержал № 9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). За — 276», — написал Железняк в Telegram.
По его словам, главной новацией в документе является то, что вместо трех лет после должности, топ-чиновники будут фактически иметь пожизненный статус политически значимых лиц.
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Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, отметил Железняк.
«Редакция утверждена ко второму чтению в соответствии со стандартами AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ. Конкретно номер четырнадцатый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года», — отметил Железняк.
По его словам, это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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